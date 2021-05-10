Pınar Altuğ ve Hadise patlak verdi Pınar Altuğ'dan itiraf gecikmedi! Pınar Altuğ hiç gocunmadan bir bir açıkladı... 46 yaşındaki oyuncu, sunucu ve eski manken Pınar Altuğ yine sosyal medyada yaptı yapacağını. Instagram hesabını oldukça yoğun kullanan, zaman zaman takipçilerine verdiği yanıtlarla olay yaratan Pınar Altuğ bu kez fotoğraflarına gelen yorumlarla gündemde. Hem Hadise'ye hem de Deniz Seki'ye benzetilen Pınar Altuğ bakın gerçekleri nasıl bir bir itiraf etti.