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    • Magazin
    • 10.05.2021 16:51
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    • 10.05.2021 16:51
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    ve patlak verdi Pınar Altuğ'dan itiraf gecikmedi! Pınar Altuğ hiç gocunmadan bir bir açıkladı

    Her paylaştığı olay her söylediği ayrı bir olay... dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan, şimdilerde her ne kadar ekranlardan uzak dursa da sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan geçtiğimiz günlerde öyle bir fotoğraf paylaştı ki görenler önce sandı sonra gerçekleri Pınar Altuğ bir bir açıkladı. Pınar Altuğ, yeni imajıyla Hadise ve 'ye benzetilmişti. Güzel oyuncudan yeni imajına dair samimi estetik açıklaması geldi.

    Pınar Altuğ ve Hadise patlak verdi Pınar Altuğ'dan itiraf gecikmedi!

    Pınar Altuğ ve Hadise patlak verdi Pınar Altuğ'dan itiraf gecikmedi! Pınar Altuğ hiç gocunmadan bir bir açıkladı... 46 yaşındaki oyuncu, sunucu ve eski manken Pınar Altuğ yine sosyal medyada yaptı yapacağını. Instagram hesabını oldukça yoğun kullanan, zaman zaman takipçilerine verdiği yanıtlarla olay yaratan Pınar Altuğ bu kez fotoğraflarına gelen yorumlarla gündemde. Hem Hadise'ye hem de Deniz Seki'ye benzetilen Pınar Altuğ bakın gerçekleri nasıl bir bir itiraf etti.

    Pınar Altuğ, son zamanlarda yeni imajıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yeni birçok fotoğrafını aktif olarak kullandığı Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Altuğ'un yeni hali, takipçileri tarafından Hadise ve Deniz Seki'ye benzetildi.

    Pınar Altuğ'a Hadise'ye benzediğine dair binlerce yorum gelirken estetik iddiaları da aldı başını gitti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Pınar Altuğ'un estetik yaptırdığını iddia etti.

        Hatta bir takipçisi Pınar Altuğ'a yorum olarak, "Kilo verdiğiniz aşikar. Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?" yazdı.

        Sosyal medyada takipçilerine elinden geldiğince cevap vermeye çalışan Pınar Altuğ, takipçilerinden gelen estetik sorularını da atlamadı.

        46 yaşındaki Altuğ, "İyi makyaj ve photoshop candır" diyerek estetik yaptırmadığını açıkladı.

            Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği ve Su adında bir kızı olan 46 yaşındaki Altuğ, "İyi makyaj ve photoshop candır" diyerek estetik yaptırmadığını açıkladı.

            "ESTETİKLERİMİ YAZAR MISINIZ?"
            Altuğ, daha önce de makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını yayınlamıştı.

            Takipçileri Altuğ'un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcı, "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yorumunu yapmıştı. Hemen cevap veren Pınar Altuğ, "Rica etsem estetiklerimi bir yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki..." yazmıştı.
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            Haberler Magazin Pınar Altuğ ve Hadise patlak verdi Pınar Altuğ'dan itiraf gecikmedi! Pınar Altuğ hiç gocunmadan bir bir açıkladı