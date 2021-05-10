EDHO'da heyecan tam gaz devam ediyor. Hızır Çakırbeyli'nin ailesi ve dostlarını koruma altına aldığı bölümde Rıdvan ve Volkan açık aramak için uğraşsa da hiçbir şey yapamadı. Ancak Ömür'ün İlyas'ın üzerine gelmesi ortalığı karıştırdı. Bu gelişmeyle İlyas'ın Pınar ile Ömür'ü aldattığını düşünen Haşmet Façalı herkesin içerisinde İlyas'a kafa attı. Ancak Pınar'ın Ankara'dan gelmesiyle gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başladı. Volkan'ın gelmesinin ardından oyunun dışına itilen İshak ise Yaman aracılığıyla Hızır ile anlaştı. Yaman'ın mekanına yapılan saldırı bu sayede bertaraf edildi. İşte izleyicilerin heyecanla beklediği EDHO 194. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.