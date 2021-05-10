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    • Magazin
    • 10.05.2021 19:24
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    • 10.05.2021 19:24
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    Masada kan akacak! : Artık kim kimi yok ederse...

    Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta İlyas'ın yapacakları çok konuşulacak. Geçen haftaki bölümde İlyas'ın Ömür'e ihanetle suçlanması şok etkisi yaratmıştı. Volkan'ın "Her zaman güçlüden yana olan bir adam tanıyorum. Yanlış mı tanımışım?" sözleri üzerine Yaman, "Yanlış tanımamışsın. O yüzden sizinle değiliz beyler." sözleriyle posta koyduğu bölümde Hızır'ın son sahnede Tipi'yi öldüren Şefik'in kafasına sıkmasıyla yeni savaşın fitilleri ateşlendi. Ayrıca Ömür'ün İlyas'a Pınar ile ilgili attığı iftira ise Çakırbeyli-Façalı aileleri arasında soğuk rüzgarlar esmesiyle sonuçlanırken bugün yayınlanan 194. bölüm fragmanında yaşanacak şaşırtacak.

    takvim.com.tr
    EDHO 194. bölümde masada kurşun sesleri!

    EDHO'da heyecan tam gaz devam ediyor. Hızır Çakırbeyli'nin ailesi ve dostlarını koruma altına aldığı bölümde Rıdvan ve Volkan açık aramak için uğraşsa da hiçbir şey yapamadı. Ancak Ömür'ün İlyas'ın üzerine gelmesi ortalığı karıştırdı. Bu gelişmeyle İlyas'ın Pınar ile Ömür'ü aldattığını düşünen Haşmet Façalı herkesin içerisinde İlyas'a kafa attı. Ancak Pınar'ın Ankara'dan gelmesiyle gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başladı. Volkan'ın gelmesinin ardından oyunun dışına itilen İshak ise Yaman aracılığıyla Hızır ile anlaştı. Yaman'ın mekanına yapılan saldırı bu sayede bertaraf edildi. İşte izleyicilerin heyecanla beklediği EDHO 194. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

    Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.

    İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

    Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir.

        Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır.

        Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder.

        İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

            BİZ KİMSEYE KÖPEKLİK YAPMAYIZ

            "Git o Cevdet ağabeyine söyle. Yavuz'un tarafı belli. Biz bu saatten sonra kimseye köpeklik yapmayız. Bir soru sordun, cevap verdim. Senin yorum yapmaya yetkin yok." sözleriyle Volkan'a posta koyduğu sahne Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan yaratan sahnelerden oldu.

            İSHAK VE HIZIR ANLAŞMASI

            Yaman ve İshak arasında yapılan yeni ittifak Hızır Reis'in masasına gitti. İshak ve Hızır Çakırbeyli bir anlaşma yaparak Cevdet, Volkan ve ekibini yok etmek üzere mutabık kaldı.
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            Haberler Magazin Masada kan akacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı: Artık kim kimi yok ederse...