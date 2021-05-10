İbo Show'a katıldı katıldığına bin pişman oldu İbrahim Tatlıses bile bir şey yapamadı! Didem Kınalı çok fena durumda... İbrahim Tatlıses'in magazin camiasına kattığı isimlerden biri Didem Kınalı... İbo Show'da yaptığı oryantal dansıyla bir döneme damgasını vuran, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'yla karşılıklı dans eden Didem Kınalı şimdilerde zor durumda. Filmlere konu olacak hayat hikayesiyle dikkat çeken Didem Kınalı, önceki gün Cihangir'de evinin önünde objektiflere takıldı. Bakın neler anlattı neler...
Star TV ekranlarında Cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan İbo Show programı, geçtiğimiz aylarda programda ağırlanan konuklar arasında yaşanan bir polemikle uzun bir süre gündemde kalmıştı. Söz konusu bölümde konuklar arasında ünlü şarkıcı Bülent Serttaş yer alıyordu ve programın ilerleyen dakikalarında sürpriz konuk olarak programda Oryantal Didem Kınalı dans figürlerini sergileyerek boy göstermişti.
Herkesin keyifli anlar yaşadığı sırada Bülent Serttaş'ın Oryantal Didem'e bakmamak için ekstra çaba sarf etmesi de ikili arasında bir gerginlik olduğunun ortaya çıkmasına neden olmuştu.