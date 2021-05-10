İbo Show'a katıldı katıldığına bin pişman oldu İbrahim Tatlıses bile bir şey yapamadı! Didem Kınalı çok fena durumda... İbrahim Tatlıses'in magazin camiasına kattığı isimlerden biri Didem Kınalı... İbo Show'da yaptığı oryantal dansıyla bir döneme damgasını vuran, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'yla karşılıklı dans eden Didem Kınalı şimdilerde zor durumda. Filmlere konu olacak hayat hikayesiyle dikkat çeken Didem Kınalı, önceki gün Cihangir'de evinin önünde objektiflere takıldı. Bakın neler anlattı neler...