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    • Magazin
    • 10.05.2021 12:52
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    • 10.05.2021 12:52
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    'a katıldı katıldığına bin pişman oldu bile bir şey yapamadı! çok fena durumda

     ekranlarında yayınlanan , kısa bir süre önce ortaya atılan final iddialarına nispet yayın hayatına tüm hızıyla devam ediyor. Her cumartesi konuklarını ağırlayan 'in geride bıraktığımız bölümde konuklarından biri de oryantal 'ydı. Aynı programa konuk olan ve Ali Sunal'ın kendisine bakmamak için yoğun çaba sarf ettiği programda yaşanan bu skandal ise günlerce konuşulmuştu. 'yla karşılıklı dans eden Didem Kınalı şimdilerde zor durumda.

    Meğer devletten yardım istemiş durum o kadar fena

    İbo Show'a katıldı katıldığına bin pişman oldu İbrahim Tatlıses bile bir şey yapamadı! Didem Kınalı çok fena durumda... İbrahim Tatlıses'in magazin camiasına kattığı isimlerden biri Didem Kınalı... İbo Show'da yaptığı oryantal dansıyla bir döneme damgasını vuran, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'yla karşılıklı dans eden Didem Kınalı şimdilerde zor durumda. Filmlere konu olacak hayat hikayesiyle dikkat çeken Didem Kınalı, önceki gün Cihangir'de evinin önünde objektiflere takıldı. Bakın neler anlattı neler...

    Star TV ekranlarında Cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşmakta olan İbo Show programı, geçtiğimiz aylarda programda ağırlanan konuklar arasında yaşanan bir polemikle uzun bir süre gündemde kalmıştı. Söz konusu bölümde konuklar arasında ünlü şarkıcı Bülent Serttaş yer alıyordu ve programın ilerleyen dakikalarında sürpriz konuk olarak programda Oryantal Didem Kınalı dans figürlerini sergileyerek boy göstermişti.

    Herkesin keyifli anlar yaşadığı sırada Bülent Serttaş'ın Oryantal Didem'e bakmamak için ekstra çaba sarf etmesi de ikili arasında bir gerginlik olduğunun ortaya çıkmasına neden olmuştu.

        Yaşanan bu gerginliğin ardından olayın içyüzü ortaya çıkmış ve ikilinin arasındaki buz dağlarının daha önce birlikte yer aldıkları bir organizasyona dayandığı öğrenilmişti.

        Aylar önce yaşanan bu gelişmelerin ardından Oryantal Didem Kınalı, ilk kez Cihangir'de sokakta görüntülendi. Magazin ekiplerinin röportaj isteğini kırmayan Didem Kınalı, evine girmeden önce çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Didem Kınalı, gazeteciler ile gerçekleştirdiği ayaküstü sohbet sırasında, pandemi döneminde maddi zorluklar yaşadığını dile getirdi.

            Oryantal dansın kraliçesi olarak gösterilen Kınalı "Arkadaşlar bir yıldır para kazanamıyorum. E-devlet üzerinden kira ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım ama geri dönmediler. Sağ olsun menajerim Haluk Şentürk bana yardım etti." sözlerini dile getirdi.

            Didem Kınalı, pandemi döneminde yaşadığı maddi sıkıntıları anlattı.
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            Haberler Magazin İbo Show'a katıldı katıldığına bin pişman oldu İbrahim Tatlıses bile bir şey yapamadı! Didem Kınalı çok fena durumda