Hayranları yasa girdi! O dizilerin tek tek fişi çekildi! Final yapacak diziler listesi! 2021’de hangi diziler final yapıyor?

Tek tek açıklandı! O dizilerin fişi çekildi. Sezon sonunda yanaşmasıyla beraber, Kanal D, ATV, Star TV, Show TV gibi tüm kanallardan her gün yeni bir final haberi gelmeye başladı. Kanallar bu yarıyılda beklenen reyting oranlarına ulaşamayan dizilerin fişini bir bir çekiyor. Özellikle de Show TV yeni sezona tamamen yenilenmiş bir yayın akışıyla başlayacak. Yine Show TV ekranlarında yeni sezonda büyük umutlarla ekranlara gelmeye başlayan Arıza dizisi de beklenen izleme oranlarını yakalayamayan dizilerden biri oldu. Arıza dizisi reyting savaşına sadece 30 bölüm dayanabildi. Sezon sonunu bile göremeden 30. bölümüyle final yapan Arıza dizisi reyting kurbanı olan diziler arasındaki yerini aldı.
Arıza neden final yaptı?
Yine Show TV ekranlarında yeni sezonda büyük umutlarla ekranlara gelmeye başlayan Arıza dizisi de beklenen izleme oranlarını yakalayamayan dizilerden biri oldu. Arıza dizisi reyting savaşına sadece 30 bölüm dayanabildi. Sezon sonunu bile göremeden 30. bölümüyle final yapan Arıza dizisi reyting kurbanı olan diziler arasındaki yerini aldı.
Menajerimi Ara ne zaman final yapacak?
Menajerimi Ara dizisi de bu sezon yayın hayatına başlayan dizilerden biri oldu. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, gibi ünlü isimlerin yer aldığı Menajerimi ara dizisi, Magazin dünyasından tanıdığımız ünlülerin gündelik hayatını ve o herkesin merak ettiği ışıltılı hayatın perde arkasını gözler önüne seriyordu. İlk bölümleriyle büyük dikkat çeken Menajerimi ara dizisi ne yazık ki reyting sıralamasında alt basamaklara düştü. Bu düşüş ne yazık ki Menajerimi ara dizisinin sezon sonunda final yapmasına neden olacak.