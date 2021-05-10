Hayranları yasa girdi! O dizilerin tek tek fişi çekildi! Final yapacak diziler listesi! 2021’de hangi diziler final yapıyor?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman final yapacak?

Yine Show TV'nin eğlenceli dizilerinden biri olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi de bu sezon final yapacak olan dizilerden. Henüz dizinin ne zaman final yapacağına dair bir resmi açıklama yapılmasa da, Kuzey ve Yıldız'ın birbirlerine olan aşkı ancak bir o kadar da kuvvetli inatları yüzünden başından geçen komik olayları konu alan dizide, dizinin temel konusu olan Kuzey ve Yıldız'ın inatları kırıldı. Kuzey ve Yıldız evlendi ve hatta bebekleri bile oldu. Dolayısıyla dizinin bu sezon final yapacağı kesin.