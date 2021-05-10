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    • Magazin
    • 10.05.2021 12:56
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    • 10.05.2021 12:56
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    ? , ? Beren Saat’ten duygusal paylaşım…

    Gündemde yoğun bir şekilde özellikle magazin dünyasını yakından takip edenler tarafından ? , ? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Ünlü ve güzel oyuncu Beren Saat’in ilk aşkı olan Efe Güray yeniden gündeme geldi. Aşk-ı Memnu dizisi ile hafızalara kazınan, şimdilerde ise Atiye dizisi ile gündemde olan Beren Saat ilk aşkının doğum gününü her sene olduğu gibi unutmadı ve duygusal bir paylaşım ile kutladı. Peki Efe Güray ne zaman öldü?

    takvim.com.tr
    Efe Güray kimdir?

    Beren Saat'in sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım geldi ve gündemde büyük yankı uyandırdı. Başarılı oyuncuyu yakından takip edenler arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde Efe Güray kimdir? Efe Güray kaç yaşında, neden öldü? Sorgulamalarını yapmaya başladı. Peki Beren Saat ilk aşkı Efe Güray ile ilgili neler söyledi? Hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler…

    EFE GÜRAY KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

    Beren Saat, 2002 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray'ın doğum gününü unutmadı. Saat, bu alışkanlığı bozmayarak 2021 senesinde de Güray'ın doğum gününü kutladı. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımına," Benim kahramanım" notunu düştü.

    Beren Saat, yıllar sonra verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray' ile ilgili şunları söylemişti: "Hayatımın aşkı. O da TED'dendi. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu."

    Elim bir trafik kazası sonucu 2004 yılında vefat ettiğinde 19 yaşındaydı. Efe Güray, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordu. Spordaki ve derslerindeki başarılarıyla öğrenimini burslu olarak sürdürüyordu.

        BEREN SAAT KİMDİR?

        Beren Saat 26 Şubat 1984 Ankara doğumlu. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti. Böylece profesyonel oyunculuğa başladı.

        İlk deneyimini Aşkımızda Ölüm Var (2004) dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün (2005–06) dizisinde üstlendi. Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili (2006–08), Aşk-ı Memnu (2008–10), Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010–12) ve İntikam (2013–14) dizilerinin de başrollerini oynayarak ününü pekiştirdi. Bu dizilerden özellikle Aşk-ı Memnu, zaman zaman çeşitli eleştirilere maruz kalmasına rağmen Türkiye'de izlenme rekorları kırarak gündeme oturdu ve Türkiye dışındaki pek çok ülkede de yayınlandı. Aynı şekilde Fatmagül'ün Suçu Ne? de çeşitli eleştirilere maruz kaldı ancak kadın haklarına dikkat çekmesi sayesinde övüldü. Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer aldı. 2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı. Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu. En son 2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Kösem Sultan rolünü canlandırdı.

        Beren Saat'in rol aldığı diziler ve filmler:

        2019-2020 – Atiye (Atiye) (TV Dizisi)
        2017 – Arama (Çiçekçi) (Sinema Filmi)
        2016 – Kürk Mantolu Madonna (Maria Puder) (Sinema Filmi)
        2015 – Muhteşam Yüzyıl: Kösem Sultan (Kösem Sultan) (TV Dizisi)
        2015 – Minyonlar (Scarlet Overkili Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
        2014 – 9on (Emine) (Sinema Filmi)
        2013-2014 – İntikam (Yağmur) (TV Dizisi)
        2013 – Benim Dünyam (Ela) (Sinema Filmi)
        2012 – Gergedan Mevsimi (Sinema Filmi)
        2010-2012 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Fatmagül) (TV Dizisi)
        2010 – Oyuncak Hikayesi 3 (Barbie Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
        2009 – Gecenin Kanatları (Gece) (Sinema Filmi)


        2008 – Güz Sancısı – Elena – Oyuncu
        2008-2010 – Aşk-ı Memnu (Bihter) (TV Dizisi)
        2007 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)
        2006-2008 – Hatırla Sevgili (Yasemin) (TV Dizisi)
        2004-2006 – Aşka Sürgün (Zilan) (TV Dizisi)
        2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Nermin) (TV Dizisi)
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        Haberler Magazin Efe Güray kimdir? Efe Güray kaç yaşında, neden öldü? Beren Saat’ten duygusal paylaşım…