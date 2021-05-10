Beren Saat'in sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım geldi ve gündemde büyük yankı uyandırdı. Başarılı oyuncuyu yakından takip edenler arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde Efe Güray kimdir? Efe Güray kaç yaşında, neden öldü? Sorgulamalarını yapmaya başladı. Peki Beren Saat ilk aşkı Efe Güray ile ilgili neler söyledi? Hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler…
EFE GÜRAY KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?
Beren Saat, 2002 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray'ın doğum gününü unutmadı. Saat, bu alışkanlığı bozmayarak 2021 senesinde de Güray'ın doğum gününü kutladı. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımına," Benim kahramanım" notunu düştü.
Beren Saat, yıllar sonra verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray' ile ilgili şunları söylemişti: "Hayatımın aşkı. O da TED'dendi. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu."
Elim bir trafik kazası sonucu 2004 yılında vefat ettiğinde 19 yaşındaydı. Efe Güray, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordu. Spordaki ve derslerindeki başarılarıyla öğrenimini burslu olarak sürdürüyordu.