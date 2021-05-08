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    • Magazin
    • 08.05.2021 08:16
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    • 08.05.2021 08:16
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    Oyuncu 'den yemek beğenmeyen müşteriye silahlı tehdit: Orası benim namusum

    Oyuncu , eşinin restoranına gelip sipariş verdikleri yemeği beğenmeyen ’e, sosyal medya üzerinden silah fotoğrafı eşliğinde tehdit ve hakaret yağdırdı. Ünlü, müşteriyi, "Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki…" diyerek tehdit etti. Ünlü’ye 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Müşteriye silahlı tehdit: Orası benim namusum

    Sait Emir isimli doktor, sekiz ay önce arkadaşıyla Beyoğlu'ndaki bir restorana gitti. Emir, gelen siparişleri beğenmeyip mekandan ayrılmak istedi.

    İKİ İSMİ TEHDİT ETTİ
    İddiaya göre restoranın sahibi olan oyuncu Bahadır Ünlü, bu duruma müsaade etmedi ve zarar verebileceğini söyleyerek ikiliyi tehdit etti.

    ORASI BENİM NAMUSUM
    Oyuncu Ünlü, bir süre sonra da doktoru sosyal medya hesabından, "Dükkan benim karımın dükkanıdır. Orası benim namusum. Senin başına öyle bela getiririm ki…" diyerek tehdit etti.



        4.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
        Savcılık, söz konusu mesajlarla Emir'e tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

        30 BİN LİRA ALACAĞI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
        Sabah'ta yer alan habere göre, oyuncu Ünlü, savcılıktaki ifadesinde, karşı tarafı 5-6 yıldır tanıdığını, iş yaptığını hatta 30 bin lira alacağının olduğunu söyleyip tehdit iddiasının yalan olduğunu ileri sürdü.
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