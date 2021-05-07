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    • Magazin
    • 07.05.2021 20:16
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    • 07.05.2021 20:16
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    izle! ATV dizisi !

    izle! ATV ekranlarında her hafta izleyicilerle buluşan Akıncı dizisinde bu hafta heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Akıncı'da bu hafta; Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler. Ama bu Nergis'i durdurmayacaktır. Kemal bombaların izini sürmektedir. İşte me ekranı!

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    Akıncı 19. bölüm izle! ATV dizisi Akıncı 19. son bölüm izle!

    Akıncı 19. bölüm izle! Her Cuma akşamı izleyicileri ekran başında kilitleyen Akıncı 19. son bölüm izle! Akıncı'da bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak. Kemal bombaların izini sürmektedir. Bu onu Köksal'a götürür. Köksal'ı emniyette olduğunu öğrenen Haritacılar onu kurtarmak harekete geçer. Çok sinsi bir plan yapmışlardır.

    AKINCI 19. BÖLÜM İZLE!

    Kemal bombaların izini sürmektedir. Bu onu Köksal'a götürür. Köksal'ı emniyette olduğunu öğrenen Haritacılar onu kurtarmak harekete geçer. Çok sinsi bir plan yapmışlardır.

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    AKINCI'DA BU HAFTA!

    Akıncı konsolosluk binasında Haritacılar'ın İstanbul'a geliş nedeninin kendisi olduğunu öğrenir. Nergis'in ise annesinin izini sürerken hiç beklemediği birisi karşısına çıkmıştır; babası Cevdet. Cevdet bir kez daha kesin bir dille, Nergis'in annesini aramaktan vazgeçmesini söyler. Ama bu Nergis'i durdurmayacaktır.

    Kemal bombaların izini sürmektedir. Bu onu Köksal'a götürür. Köksal'ı emniyette olduğunu öğrenen Haritacılar onu kurtarmak harekete geçer. Çok sinsi bir plan yapmışlardır. Bu planı bozacak olan da Akıncı'dır.
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    Haberler Magazin Akıncı 19. bölüm izle! ATV dizisi Akıncı 19. son bölüm izle!