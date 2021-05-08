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    • Magazin
    • 08.05.2021 18:15
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    • 08.05.2021 18:15
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    Katakulliye düşürüp kevgire çeviriyor! : İntikamı acı oldu silahlar ateşlenecek

    Tipi'nin vedasının ardından Hızır Çakırbeyli'nin ailesi ve dostlarını koruma altına aldığı bölümde Rıdvan ve Volkan açık aramak için uğraşsa da hiçbir şey yapamadı. Ancak Ömür'ün İlyas'ın üzerine gelmesi ortalığı karıştırdı. Bu gelişmeyle İlyas'ın Pınar ile Ömür'ü aldattığını düşünen Haşmet Façalı herkesin içerisinde İlyas'a kafa attı. Ancak Pınar'ın Ankara'dan gelmesiyle gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başladı. Volkan'ın gelmesinin ardından oyunun dışına itilen İshak ise Yaman aracılığıyla Hızır ile anlaştı. Yaman'ın mekanına yapılan saldırı bu sayede bertaraf edildi. İzleyicilerin heyecanla beklediği henüz aktarılmadı.

    takvim.com.tr
    EDHO 194. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Gerilimin arşa çıktığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Yavuz'un Volkan'a söyledikleri ve Yaman, Hızır ve İshak arasında yapılan ittifak çok konuşuldu. Volkan'ın "Her zaman güçlüden yana olan bir adam tanıyorum. Yanlış mı tanımışım?" sözleri üzerine Yaman, "Yanlış tanımamışsın. O yüzden sizinle değiliz beyler." sözleriyle posta koyduğu bölümde Hızır'ın son sahnede Tipi'yi öldüren Şefik'in kafasına sıkmasıyla yeni savaşın fitilleri ateşlendi. Ayrıca Ömür'ün İlyas'a Pınar ile ilgili attığı iftira ise Çakırbeyli-Façalı aileleri arasında soğuk rüzgarlar esmesiyle sonuçlanırken gözler EDHO 194. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere çevrildi.

    BİZ KİMSEYE KÖPEKLİK YAPMAYIZ

    "Git o Cevdet ağabeyine söyle. Yavuz'un tarafı belli. Biz bu saatten sonra kimseye köpeklik yapmayız. Bir soru sordun, cevap verdim. Senin yorum yapmaya yetkin yok." sözleriyle Volkan'a posta koyduğu sahne Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan yaratan sahnelerden oldu.

    İSHAK VE HIZIR ANLAŞMASI

    Yaman ve İshak arasında yapılan yeni ittifak Hızır Reis'in masasına gitti. İshak ve Hızır Çakırbeyli bir anlaşma yaparak Cevdet, Volkan ve ekibini yok etmek üzere mutabık kaldı.

    "NAMINI KAYBEDERSEN, HER ŞEYİNİ KAYBEDERSİN"

    Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder.

        HAŞMET FATURAYI İLYAS'A KESİYOR

        Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar. İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığı için otele götürdüğü Pınar'la olan yakınlaşması ve Pınar'ın küpesinin Ömür'ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye sokar. Olaya dahil olan Haşmet Façalı ise faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.

        YAMAN RESTİ ÇEKTİ

        Façalılarla olan gerginliğin düşmanları tarafından öğrenilmesiyle zor zamanlar geçiren Hızır Çakırbeyli'nin yardımına eski düşmanı Yaman Korkmaz koşar. Her zaman güçlüden yana olduğu dile getiren Yaman Korkmaz, bu kez tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana yapar.

        ALPASLAN EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR

        Yaman Korkmaz ve Yavuz Sincanlı'nın önerisiyle İshak'a yeşil ışık yakan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaştan galip çıkmak için görüşür. Sağlığına kavuşan Alpaslan ise düşmanlarına korku salmaya başlar.

            "HOŞÇA KAL KOCA YÜREKLİ DADAŞ!"

            Tipi'nin vedasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı efsane karaktere "Hoşça kal koca yürekli dadaş!" diyerek veda etti. Hep istediği gibi Gönül'ün mezarı başında hayata veda eden Tipi karakterinin ayrılığı izleyicileri sarsan gelişmelerden oldu. Rıdvan, Volkan ve Macit'in oğlunun Sezai aracılığıyla kurduğu plan neticesinde Tipi bile bile ölüme gitti.

            VEDASI ÇOK KONUŞULDU

            Altı sezondur dizinin hikayesinde yer alan ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in vedasıyla ilgili sosyal medyada pek çok yorum yapıldı.

            TİPİ'NİN ACI VEDASI

            Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir.

                Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu hamlesi İlyas'ın evi terk etmesini engelleyemez.
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                Haberler Magazin Katakulliye düşürüp kevgire çeviriyor! EDHO 194. bölüm fragmanı: İntikamı acı oldu silahlar ateşlenecek