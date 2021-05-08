Gerilimin arşa çıktığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Yavuz'un Volkan'a söyledikleri ve Yaman, Hızır ve İshak arasında yapılan ittifak çok konuşuldu. Volkan'ın "Her zaman güçlüden yana olan bir adam tanıyorum. Yanlış mı tanımışım?" sözleri üzerine Yaman, "Yanlış tanımamışsın. O yüzden sizinle değiliz beyler." sözleriyle posta koyduğu bölümde Hızır'ın son sahnede Tipi'yi öldüren Şefik'in kafasına sıkmasıyla yeni savaşın fitilleri ateşlendi. Ayrıca Ömür'ün İlyas'a Pınar ile ilgili attığı iftira ise Çakırbeyli-Façalı aileleri arasında soğuk rüzgarlar esmesiyle sonuçlanırken gözler EDHO 194. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere çevrildi.

BİZ KİMSEYE KÖPEKLİK YAPMAYIZ

"Git o Cevdet ağabeyine söyle. Yavuz'un tarafı belli. Biz bu saatten sonra kimseye köpeklik yapmayız. Bir soru sordun, cevap verdim. Senin yorum yapmaya yetkin yok." sözleriyle Volkan'a posta koyduğu sahne Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan yaratan sahnelerden oldu.