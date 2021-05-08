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    • Magazin
    • 08.05.2021 13:56
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    • 08.05.2021 13:56
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    Önceki hasımlar şimdi dost! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da saflar değişiyor! Yaman yoksa yeni Kimsesiz mi?

    6. sezonun ilk başlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da , Çakırbeyli ve Façalı ailelerinin düşmanı olarak hikayeye dahil olmuştu. Hatta daha ilk anda Behzat'ı alıkoyarak mekanına Hızır'ın gelmesini sağlamıştı. Hızır ise çok sağlam bir cevap vererek bulundukları mahalledeki tüm depoları havaya uçurmuştu. Yaman'ın babası Hamdi'nin gelmesiyle Korkmaz ailesi daha sevilen bir hale gelmişti. İzleyiciler özellikle Yaman, Seko ve Hamdi Baba'yı aşırı derecede sevdi. Zaman geçtikçe düşmanların hasmane tavırları karşısında Çakırbeyli ve Korkmaz aileleri dost olmayı tercih etti. Şimdi izleyiciler davranışlarıyla çok sevilen Yaman karakterinin Kimsesiz Yaşar'ın yerini doldurup doldurmayacağını merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da saflar değişiyor!

    Salı akşamlarının bir efsanesi olarak nitelendiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon birbirinden ünlü isimler katıldı. Tipi ve Ceylan gibi sevilen pek çok karakter hikayeye veda ederken Hamdi Baba, Yaman ve Seko karakterleri izleyiciler tarafından çok sevildi. Özellikle Hamdi Baba ve Seko ikilisi bu sezona damgasını vurdu. Ama tüm bunları bir araya getiren bir isim var. Şüphesiz o da Yaman Korkmaz. İlk başlarda Çakırbeyli ailesine düşman olan Yaman Korkmaz'ın tavırları herkes tarafından takdir edildi ve Tipi sürekli "Yaman adamdır" demeye başladı. Düşmanların pervasız saldırıları neticesinde Yaman, İlyas ve Hızır dost olmaya karar verdi.

    YAMAN YOKSA YENİ KİMSESİZ Mİ?

    3. sezona Kimsesiz Yaşar karakteri damgasını vurmuştu. İzleyiciler Yaşar'ın eşi Derya ile beraber ülke dışına çıkmasının ardından sürekli sosyal medya platformlarında onun geri dönmesini istediler.

    Geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde Kimsesiz Yaşar'ı yetiştiren isim ortaya çıktı! Kimsesiz Doğan...

    Doğan Baba geldiği an düşmanları ne yapacakları bilemediler. Onun Çakırbeyli ailesinin içinde bir prensi vardı: Alpaslan Çakırbeyli...

    Kimsesiz Doğan geldiği günden itibareen Çakırbeyli hem de Façalı ailelerinin dostu oldu. Çünkü o aynı zamanda Alpaslan'ın babasının eski dostuydu ve Yaşar'ın kimsesiz namını almasını sağlayan isimdi.

        Bu sezon Kimsesiz Doğan ile Hamdi Baba'nın sahneleri izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Hamdi Korkmaz nereyi soymaya kalksa karşısında Kimsesiz Doğan'ı buluyordu.

        Seko bu durumu sürekli "Büyük uğursuzluk bu Hamdi Baba" diyerek özetlemişti. Bir yerde artık Doğan-Hamdi mücadelesi Yaman'ın delikanlı duruşu sayesinde son buldu.

        Seyirciler başta Yaman olmak üzere Korkmaz ailesinin tüm fertlerini çok kısa sürede sevdi. Çakırbeylilerin yanında yer almaya başlayan Yaman tavırlarıyla herkesin gözünde efsaneye dönüştü.

            Hal böyle olunca 3. sezondaki Kimsesiz Yaşar efsanesi akıllara geldi. Duruşu ve tavırlarıyla Yaman karakterinin Kimsesiz Yaşar karakterinin yerini doldurup doldurmayacağı izleyicilerin aklında yer edindi.

            Engin Benli'nin canlandırdığı Yaman Korkmaz karakteri şüphesiz izleyenlerin gözünde çok sevilen isimlerden biri olmaya devam edecek.
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