Önceki hasımlar şimdi dost! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da saflar değişiyor! Yaman yoksa yeni Kimsesiz mi?

Salı akşamlarının bir efsanesi olarak nitelendiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon birbirinden ünlü isimler katıldı. Tipi ve Ceylan gibi sevilen pek çok karakter hikayeye veda ederken Hamdi Baba, Yaman ve Seko karakterleri izleyiciler tarafından çok sevildi. Özellikle Hamdi Baba ve Seko ikilisi bu sezona damgasını vurdu. Ama tüm bunları bir araya getiren bir isim var. Şüphesiz o da Yaman Korkmaz. İlk başlarda Çakırbeyli ailesine düşman olan Yaman Korkmaz'ın tavırları herkes tarafından takdir edildi ve Tipi sürekli "Yaman adamdır" demeye başladı. Düşmanların pervasız saldırıları neticesinde Yaman, İlyas ve Hızır dost olmaya karar verdi.

YAMAN YOKSA YENİ KİMSESİZ Mİ?

3. sezona Kimsesiz Yaşar karakteri damgasını vurmuştu. İzleyiciler Yaşar'ın eşi Derya ile beraber ülke dışına çıkmasının ardından sürekli sosyal medya platformlarında onun geri dönmesini istediler.