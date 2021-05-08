İftira kuyusundan çekip çıkaracak! Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm fragmanı için heyecan arşa çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Demir'in hakim karşısına çıkması ve Ümit'in merdivenlerden düşerek ağır yaralanması herkesi şaşırttı. Ümit'in yaşadığı talihsiz kazanın ardından tek fail olarak Demir ön plana çıktı ve yakalandı. Züleyha ve Ali Rahmet Fekeli onun suçsuz olduğunu biliyordu. Bu nedenle de kurtulmasını istediler. Demir'in hiçbir suçu olmamasına rağmen mahkemeye çıkarak suçlanması acaba neler olacak dedirtirken Ümit'in son anda kendine gelerek ifade vereceğini açıklaması heyecanı giderek artırdı. Tam bu anda bölümün sonlanmasıyla milyonlar Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm fragmanına odaklandı. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

FİKRET VE ÜMİT'İN OYUNLARI ORTAYA ÇIKTI

Ümit'in, Sevda'ya çektiği rest, Fikret'le kurdukları tuzağı tehlikeye atacaktır. Yıllar sonra bulduğu annesine, Züleyha mı ben mi? diyen Ümit, karşısında önce Fekeli'yi, sonra Demir'i bulur.