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    • Magazin
    • 08.05.2021 12:46
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    • 08.05.2021 12:46
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    İftira kuyusundan çekip çıkaracak! : Eğer dipsiz yollara düşeceksen...

    Efsanesiyle 3 sezondur dillerden düşmeyen 'da Ümit'in merdivenlerden düşerek yaralanması ve bunun Demir'den bilinmesi ilçede kulaktan kulağa yayıldı. İstenmeyen bir şekilde kaza neticesinde merdivenlerden düşen Ümit'in sağlık durumu ciddiyetini korurken bir anda gözlerini açması Demir'in hiç alakası olmayan bu olaydan aklanması için umuda neden oldu. Mahkemenin görüldüğü anda Ümit'in ifade verebilecek durumda olduğunun açıklanması Züleyha, Demir ve Ali Rahmet Fekeli'yi sevindirdi. İzleyiciler şimdi heyecanla nı beklerken Demir'in kurtulup kurtulmayacağını merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    İftira kuyusundan çekip çıkaracak! Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm fragmanı için heyecan arşa çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Demir'in hakim karşısına çıkması ve Ümit'in merdivenlerden düşerek ağır yaralanması herkesi şaşırttı. Ümit'in yaşadığı talihsiz kazanın ardından tek fail olarak Demir ön plana çıktı ve yakalandı. Züleyha ve Ali Rahmet Fekeli onun suçsuz olduğunu biliyordu. Bu nedenle de kurtulmasını istediler. Demir'in hiçbir suçu olmamasına rağmen mahkemeye çıkarak suçlanması acaba neler olacak dedirtirken Ümit'in son anda kendine gelerek ifade vereceğini açıklaması heyecanı giderek artırdı. Tam bu anda bölümün sonlanmasıyla milyonlar Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm fragmanına odaklandı. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    FİKRET VE ÜMİT'İN OYUNLARI ORTAYA ÇIKTI

    Ümit'in, Sevda'ya çektiği rest, Fikret'le kurdukları tuzağı tehlikeye atacaktır. Yıllar sonra bulduğu annesine, Züleyha mı ben mi? diyen Ümit, karşısında önce Fekeli'yi, sonra Demir'i bulur.

    Ümit, Demir'den vazgeçmez ama bunu pahalıya ödemek zorunda kalır; üstelik tüm bu olan biten Fikret'in de Demir'in de öfkesini daha da büyütür.

    ÜMİT KAZA MI GEÇİRDİ? MERDİVENDEN Mİ İTİLDİ?

    Ümit'in etrafındaki çember gittikçe daralırken, başına gelenler onu hayat ve ölüm arasındaki çizgiye taşır. Çemberi daraltanlar arasında, hiç farkına varmadığı Şermin ve Füsun da vardır. İki arkadaş, tüm detayları bir araya toplamış, sırları çözmek üzereyken, bir de kahraman olmak üzeredirler!

        FEKELİ BİR KEZ DAHA EVLAT SINAVINDA! YİNE Mİ KAYBEDECEK?

        Önce iki evladını ve eşini, sonra hayatın aşkı Hünkar'ı en son da evladım dediği Yılmaz'ı toprağa veren Fekeli, şimdi de yıllar sonra kavuştuğu yeğeni Fikret ile sınanıyor!

        Fikret savaşında ısrar ettikçe, aralarındaki bağ da kopma noktasına geliyor! Üstelik Fekeli bu kez, Fikret ile birlikte, Yılmaz'ın yadigarı Müjgan ve Kerem Ali'yi de kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

        DEMİR GÖZALTINDA, SEVDA HASTANEDE GÖZLER ÜZERLERİNDE!

        Demir, bir kez daha Züleyha'nın her şeyi bilmesine gerektiğine karar veriyor. Sevda, kızının ültimatomunu yerine getirip getirmemek arasında kararsız kalmış olsa da, Demir'in Züleyha ile konuşmasını istemiyor, o konuşma şimdi yapılırsa, Ümit'i tamamen kaybedebileceğini düşünüyor.

            Sevda aklını karıştırsa da Demir, Züleyha'ya konuşmaları gerektiğini söylüyor. Onlar konuşurken ise, çiftliğe Jandarma geliyor!

            Demir, büyük bir suçlama ile gözaltına alınırken, Sevda ise evlat sınavında beklerken tüm sırlarını ortaya dökmek üzeredir.

            Sevda ve Ümit, geçmişin yaralarını sarmak için buluşurlar. Yaşananları konuşurlar. Henüz kimse ikisinin anne kız olduğunu bilmiyordur. Bir süre daha böyle kalmasına karar verirler.
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            Haberler Magazin İftira kuyusundan çekip çıkaracak! Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm fragmanı: Eğer dipsiz yollara düşeceksen...