İbo Show bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İbo Show konukları belli oldu mu? Fragman yayınlandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Cumartesi akşamlarının severek izlenen eğlence programını yayın akışında göremeyen izleyiciler merakla sebebini öğrenmek istiyor. İbrahim Tatlıses'in sunuculuğu ile birbirinden güzel konuklarıyla ekran karşısında olan İbo Show bu akşam yayınlanmayacak mı? İşte cevabı...
İBO SHOW BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?
İbo Show 8 Mayıs Cumartesi günü Kadir gecesi nedeniyle İbo Show bir eğlence programı olması nedeniyle yayınlanmayacak. İbo Show yerine yabancı sinema filmi Görevimiz Tehlike Yansımalar ekranda olacak. Dolayısıyla yeni konuklar belli olmadı, yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. İbo Show'un yeni bölümünün ise önümüzdeki hafta yani 15 Mayıs Cumartesi günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
SON BÖLÜM KONUKLARI KİMLERDİ?
İbo Show'un yayınlanan son bölümünde dev isimler bir araya gelmişti. İbo Show'a geçtiğimiz hafta Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar olmuştu.
İBRAHİM TATLISES KİMDİR?
1952 yılında yedi çocuklu fakir bir ailenin , Leyla ve ciğerci Ahmet Tatlı'nın ilk çocuğu olarak Şanlıurfa da dünyaya geldi. Doğduğunda, babası hapiste olduğu için ilk kez demir parmaklıklar arasında gördü babasını. Belirli bir zaman sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmeye karar verir. İstanbul'a gelen Tatlıses ve Ailesi burada bulunan akrabalarının yanına yerleşir ve bir çok işlerde çalışır, 70 li yılların ortalarında inşaat işçiliği, demir ustalığı ve leblebicilik gibi işler yapan İbrahim Tatlıses, 80'lerin başında kendisini şöhret basamaklarını tırmanırken buldu. İbrahim Tatlı, İstanbul'a geldiğinde müzisyen Yılmaz Tatlıses'le tanıştı ve Tatlı olan soy ismini Yılmaz Tatlıses'in tavsiyesiyle Tatlıses olarak değiştirdi. Müzik çevrelerince çok özel kabul edilen sesi sayesinde, kısa zamanda İstanbul'da sahne almaya başladı. 1977 de "Ayağında Kundura" albümü ile müzik piyasasına giriş yapmış oldu. "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" türküleri halk tarafından çok beğenildi ve uzun yıllar popülerliğini korudu.
İbrahim Tatlıses 30 haziran 1976 tarihinde dışarıdan bitirdiği ilkokul diplomasını Kilis'ten Kartalbey ilköğretim okulundan aldı.