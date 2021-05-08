Cerkutay'ın kelime-i şehadet getirip Müslüman olarak Osman Bey'in alplerinden biri olmasının büyük sevinç yarattığı Kuruluş Osman'da heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud valinin şikayeti üzerine Osman Bey'i huzuruna çağırarak olan biteni öğrenmek istedi. Osman Bey ise üzerine atılan iftiraları birer birer bertaraf ederek valiye haddini bildirdi. Çarşamba gecesi yayınlanan Kuruluş Osman 58. bölüm fragmanında Osman Bey'in Umur Bey'in kızı Malhun Hatun ile evlenmeye karar verdiği ve bu kararı Bala Hatun'a da ilettiği görülüyor. Kuruluş Osman 58. bölümüyle 12 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

OSMAN BEY SELÇUKLU SARAYINDA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI!

Osman Bey'in Selçuklu Sultanı Mesud'la görüşmesi ve Umur Bey'le yaşadığı gerilim damga vurdu. Osman Bey'in vergi almak için Kayı Obası'na gelen Moğol elçisini kapı dışarı etmesi ortalığı karıştırdı.