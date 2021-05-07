Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 07.05.2021 12:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2021 12:49
    ABONE OL

    sevgilisi 'yı götüre götüre buraya götürdü İmparator işi! 'daki evlilik itirafı sonrası...

    Uzun süredir  ile birlikte olan ’in 'da yaptığı evlilik itirafı geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu.   “Kimse bekar kalmasın. Yalnızlık Allah’a mahsus. Yeri varadır zamanı vardır. Zamanı gelmemiştir” sözleri üzerine, İbrahim Tatlıses, “Ben evliyim kardeşim. Ben mutluyum da…” demişti. Ancak sonrasın yaptığı açıklamada ise lafını geri alıp 'bizim ki gönül evliliği' demişti. Tüm bu yaşananların ardından İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya'yı öyle bir yere götürdü ki 'tam İmparator işi' dedirtti. İşte detaylar.

    İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya'yı götüre götüre buraya götürdü

    İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya'yı götüre götüre buraya götürdü İmparator işi! İbo Show'daki evlilik itirafı sonrası... İbrahim Tatlıses'in cumartesi akşamları Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıktığı İbo Show'da geride bıraktığımız hafta ilginç gelişmeler yaşandı. Ebru Yaşar'ın evlilik ile ilgili bir söylemi üzerine İbrahim Tatlıses 'ben evliyim' çıkışını yaptı. İbrahim Tatlıses'in bu çıkışı sonrası 'İbrahim Tatlıses evlendi mi?' sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Bu yaşananların ardında ise İbrahim Tatlıses bakın sevgilisini nereye götürdü. İşte detaylar...

    Star TV ekranlarında izleyicisi ile Cumartesi akşamları buluşmakta olan İbo Show programı, ekranlara geldiği her bölümünde izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile karşılaşıyor. Türkiye'nin en sevilen eğlence programları arasında yıllardır yerini korumayı başaran İbo Show programı 9 yıl aradan sonra tekrar seyircisi ile buluşmaya başladı.

    Seyircisi ile yeniden buluşmaya başladıktan sonra daha büyük bir ilgi görmeye başlayan İbo Show programında her hafta farklı ve ünlü isimler konuk olarak ağırlanıyor. Her hafta izleyicilerin ve dinleyicilerin kulaklarının pasının silindiği İbo Show programının ekranlara gelen son bölümünde, İbrahim Tatlıses herkesi şaşkına çeviren bir açıklamada bulunmuştu. İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 43 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile bir süredir aşk yaşadığı biliniyordu.

        Ancak ikilinin, sevgili olarak ilişkilerini yürüttükleri düşünülüyordu. Fakat İbo Show programının son bölümünde, konuklardan Ebru Yaşar İbrahim Tatlıses'e "Sen nikahlanmışsın" deyince, İbrahim Tatlıses de evlendiğini itiraf etmişti.

        Tatlıses, bunun üzerine ben evliyim kardeşim, mutluyum da… Gülçin bana çok güzel bakıyor. Bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumum yok." sözlerini dile getirmişti. Milyonları şok eden bu açıklamaların ardından, evli olduğu öğrenilen İbrahim Tatlıses, bu açıklamalardan sonra ilk kez eşi Gülçin Karakaya ile birlikte görüntülendi.

        Tatlıses, sevgilisi Gülçin Karakaya da dahil olmak üzere ailesini Tatlıses Kebap'a yemek yemeye götürdü.

            GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI, EĞLENCELİ YEMEK GÖRÜNTÜLERİ SEVENLERİNİ KEYİFLENDİRDİ

            İbrahim Tatlıses'in programda yaptığı evlilik açıklamaları milyonları şoka uğrattı ve Tatlıses'in açıklamalarının espri mi yoksa gerçek mi olduğu sosyal medyada sorulmaya başlandı. Bunun üzerine Tatlıses "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" açıklamasıyla duruma netlik kazandırdı. Tatlıses'in bu açıklamalardan sonra sevgilisi Gülçin Karakaya ile birlikte ailesini Tatlıses Kebap'a yemeğe götürdüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

            Yemekte İbrahim Tatlıses ile birlikte ailesinin ve sevenlerinin müzikler eşliğinde eğlenerek yemek yedikleri görüldü. İbo Show programında "Allah'ım sesimi geri ver" sözleri herkesi üzmüştü, onun neşeli halleri sevenlerini de mutlu etti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yine CHP yine tecavüz skandalı!
            Haberler Magazin İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya'yı götüre götüre buraya götürdü İmparator işi! İbo Show'daki evlilik itirafı sonrası...