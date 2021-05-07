İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya'yı götüre götüre buraya götürdü İmparator işi! İbo Show'daki evlilik itirafı sonrası... İbrahim Tatlıses'in cumartesi akşamları Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıktığı İbo Show'da geride bıraktığımız hafta ilginç gelişmeler yaşandı. Ebru Yaşar'ın evlilik ile ilgili bir söylemi üzerine İbrahim Tatlıses 'ben evliyim' çıkışını yaptı. İbrahim Tatlıses'in bu çıkışı sonrası 'İbrahim Tatlıses evlendi mi?' sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Bu yaşananların ardında ise İbrahim Tatlıses bakın sevgilisini nereye götürdü. İşte detaylar...
Star TV ekranlarında izleyicisi ile Cumartesi akşamları buluşmakta olan İbo Show programı, ekranlara geldiği her bölümünde izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile karşılaşıyor. Türkiye'nin en sevilen eğlence programları arasında yıllardır yerini korumayı başaran İbo Show programı 9 yıl aradan sonra tekrar seyircisi ile buluşmaya başladı.
Seyircisi ile yeniden buluşmaya başladıktan sonra daha büyük bir ilgi görmeye başlayan İbo Show programında her hafta farklı ve ünlü isimler konuk olarak ağırlanıyor. Her hafta izleyicilerin ve dinleyicilerin kulaklarının pasının silindiği İbo Show programının ekranlara gelen son bölümünde, İbrahim Tatlıses herkesi şaşkına çeviren bir açıklamada bulunmuştu. İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 43 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile bir süredir aşk yaşadığı biliniyordu.