Seyircisi ile yeniden buluşmaya başladıktan sonra daha büyük bir ilgi görmeye başlayan İbo Show programında her hafta farklı ve ünlü isimler konuk olarak ağırlanıyor. Her hafta izleyicilerin ve dinleyicilerin kulaklarının pasının silindiği İbo Show programının ekranlara gelen son bölümünde, İbrahim Tatlıses herkesi şaşkına çeviren bir açıklamada bulunmuştu. İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 43 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile bir süredir aşk yaşadığı biliniyordu.