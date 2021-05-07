Gelinim Mutfakta kim elendi? 7 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanır oldu. Haftanın finali geldi çattı ve heyecanlı aynı zamanda gergin anlar yaşandı. Haftanın puanlaması nasıl şekillendi? Bu hafta elenen ve altın bilezikleri kapan yarışmacılar hangileri oldu. İşte Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler…
7 MAYIS CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Henüz belli olmadı.
Esra:
Kardelen:
Seda:
Gönül:
30 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 30 Nisan 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Nuray Hanım ve gelini Dudu oldu.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 6 altın bileziğin sahibi Esra oldu.