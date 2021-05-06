Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 6 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başladı. Haftanın finalinden bir gün önce heyecan doruktaydı ve rekabet yine üst düzeydeydi. Hangi gelinin yaptığını bilmeden yemekleri tadan ve tabaklara puan veren Seda Sayan ile kayınvalidelerin eleştirileri sonucunda günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim kaptı? İşte puanlar…
6 MAYIS PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Günün birincisi Seda oldu ve çeyrek altını kaptı.
Esra:13
Kardelen:13
Seda:16
Gönül:13
30 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 30 Nisan 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Nuray Hanım ve gelini Dudu oldu.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 6 altın bileziğin sahibi Esra oldu.