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    • Magazin
    • 06.05.2021 15:47
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    • 06.05.2021 15:47
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    ? ! Çeyrek altının sahibi…

    Özellikle gündüz kuşağı programlarını yakından takip edenler tarafından ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunuculuğu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada yine gelinler birbirinden güzel yemekler yaptı ve iyi lezzeti çıkaran yarışmacı günün birincisi olarak çeyrek altını kaptı. Peki nasıl şekillendi? İşte günün en yüksek ve düşük puanları…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 6 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başladı. Haftanın finalinden bir gün önce heyecan doruktaydı ve rekabet yine üst düzeydeydi. Hangi gelinin yaptığını bilmeden yemekleri tadan ve tabaklara puan veren Seda Sayan ile kayınvalidelerin eleştirileri sonucunda günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim kaptı? İşte puanlar…

    6 MAYIS PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Günün birincisi Seda oldu ve çeyrek altını kaptı.

    Esra:13

    Kardelen:13

    Seda:16

    Gönül:13

    30 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'nın 30 Nisan 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Nuray Hanım ve gelini Dudu oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 6 altın bileziğin sahibi Esra oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

        Kanal D'nin lezzet dolu programı Gelinim Mutfakta her gün yepyeni bir heyecana sahne oluyor. Gelinler bir kez daha kendilerine verilen yemek ve tarifle en iyisini yapmaya çalışacak. Kaynanalar da tabaklara verdikleri puanla birinciyi belirleyecek. Gelinim Mutfakta 12.15'ten itibaren Kanal D'de başlayacak. İzlemek isteyenler Kanal D internet sitesi ve Gelinim Mutfakta Youtube kanalı üzerinden seyredebilirler.

        GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİMDİR?

        4 yıllık evli, 26 yaşındaki Esra Birinci iki çocuk annesidir. Hangi okul olduğu bilinmemekle birlikte ekonomi mezunudur. Aslen Trabzonlu olan gelin Esra Birinci yarışmaya Samsun'dan katılmıştır. Eşi Fatih Birinci ile 2016 yılından beri evlidirler. Esra Birinci ve kayınvalidesi Fatma Hanım, 10 Bin TL'lik büyük ödül ve çeyrek altınları kazanmak için tekrar ekranların önünde yarışacak.

        GELİNİM MUTFAKTA GÖNÜL KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Gönül ve kayınvalidesi Yüksel hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Programdan detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.

        Yarışmaya yeni kayılan gelin iddialı bir çıkış yaptı. Kayınvalidelerin daha önce güzel yemek tatmadıklarının iddia etti. Kayınvalidesi Yüksel ile evin içinde kapı kilitleme tartışması gündem oldu.
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