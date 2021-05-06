Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 6 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başladı. Haftanın finalinden bir gün önce heyecan doruktaydı ve rekabet yine üst düzeydeydi. Hangi gelinin yaptığını bilmeden yemekleri tadan ve tabaklara puan veren Seda Sayan ile kayınvalidelerin eleştirileri sonucunda günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kim kaptı? İşte puanlar…