Survivor'da paket oldu ama şimdi cebini doldurma zamanı! Acun Ilıcalı bırakmadı şimdi parayla oynayacak... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'den elenen o ismin elinden Acun Ilıcalı tuttu şimdi ekranlarda fırtına gibi esme zamanı... Survivor'a katılan herkesin hayatı değişiyor kariyerlerine yeni bir boyut katıyorlar. Onlardan bir yenisi daha için Acun Ilıcalı kolları sıvadı. Servetine servet katan o isim Acun Ilıcalı sayesinde şimdi de büyük işlere imzasını atacak. İşte detaylar...

Sevilerek izlenen yarışmanın her bölümde seyirciler büyük bir heyecan yaşıyor. Birbirinden zorlu parkurların hemen yanında yarışmada bulunan isimlerin birbirleriyle tartışmaları da tansiyonların yükselmesine neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda adaya veda eden isimlerden biri ise İlayda Şeker olmuştu. Acun Ilıcalı'yla girdiği renkli tartışmalardan Survivor yarışması boyunca çizgisini bozmayan güzel yarışmacısı şimdi değerlenmeye başlayacak.