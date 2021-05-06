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    • Magazin
    • 06.05.2021 17:08
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    • 06.05.2021 17:54
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    'da paket oldu ama şimdi cebini doldurma zamanı! bırakmadı şimdi parayla oynayacak

    Onlar için asıl olay 'dan son başlıyor... ekranlarının fenomen yarışma programı 'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Tek bir şampiyonun çıkacağı yarışmada her hafta bir isim adaya veda ediyor. Ancak işler 'nın 'adaya ve hayallerine veda eden isim' olarak anons ettiği kişi için hiç öyle değil. Çünkü Survivor sonrası her bir yarışmacının hayatı değişiyor. Survivor'dan çıkıp oyunculuklarıyla adından söz ettiren pek çok isim mevcut. İşte onlardan biri daha...

    Survivor'da paket oldu ama şimdi cebini doldurma zamanı!

    Survivor'da paket oldu ama şimdi cebini doldurma zamanı! Acun Ilıcalı bırakmadı şimdi parayla oynayacak... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'den elenen o ismin elinden Acun Ilıcalı tuttu şimdi ekranlarda fırtına gibi esme zamanı... Survivor'a katılan herkesin hayatı değişiyor kariyerlerine yeni bir boyut katıyorlar. Onlardan bir yenisi daha için Acun Ilıcalı kolları sıvadı. Servetine servet katan o isim Acun Ilıcalı sayesinde şimdi de büyük işlere imzasını atacak. İşte detaylar...

    Survivor 2021 86. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Sevilerek izlenen yarışmanın her bölümde seyirciler büyük bir heyecan yaşıyor. Birbirinden zorlu parkurların hemen yanında yarışmada bulunan isimlerin birbirleriyle tartışmaları da tansiyonların yükselmesine neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda adaya veda eden isimlerden biri ise İlayda Şeker olmuştu. Acun Ilıcalı'yla girdiği renkli tartışmalardan Survivor yarışması boyunca çizgisini bozmayan güzel yarışmacısı şimdi değerlenmeye başlayacak.

    Yarışmadan ayrıldıktan bir hafta sonra eline telefonunu alan ve ilk kez dün paylaşım yapan Survivor yarışmacısı, Instagram'ı aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Adadan ayrılmadan Survivor yarışmasının geçen sezonunda yarışan isimlerle bir araya gelerek eğlenceli vakit geçiren İlayda Şeker, dikkatleri üzerine çekti.

    Survivor yarışmasından elendikten sonra çok üzüldüğünü dile getiren İlayda Şeker; Instagram'ın ise "Sözlerime nasıl başlayacağımı inanın bilmiyorum, şuan bu yazıyı yazarken hem ağlıyorum, hem de gülüyorum, ellerim titriyor, meğer ne çok sevenim varmış benim... Beni destekleyen, benimle birlikte ekran başında hop oturup hop kalkan, benimle birlikte gülen, ağlayan herkese çok çok çok teşekkür ederim... " paylaşımını yaptı. Peki, Acun Ilıcalı İlayda'ya ne yaptı?

        ACUN ILCALI'DAN BÜYÜK JEST

        Sosyal medyada bulunan bir hesabın iddiasına göre Acun Ilıcalı, İlayda Şeker'i çok sevdiği için Exxen'de bulunan ve izlenme rekorları kıran İşte O Benim Masalım dizisinin ikinci sezonunda yer alacak.

        Sevilen ismin kısa bir süre sonra Cemal Can ile birlikte oyunculuk eğitimleri almaya başlayacağı iddia ediliyor.

        Yıldız yarışmacının Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile paylaştığı fotoğrafı ise akıllarda soru işareti bıraktı. İlayda, paylaşımına ise, "Kahramanım" notunu düştü. Survivor'un sevilen yarışmacısı İlayda Şeker'in bikinili cüretkar pozlarına ise beğeni ve yorum yağdı.

            Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

            "Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."

            İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

            İlayda Şeker Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer almaktadır. İlayda Şeker 1994 yılında doğmuştur. İlayda Şeker nereli sorusunun yanıtı ise Nevşehir olmaktadır. 18 yaşına kadar Nevşehir'de yaşayan İlayda Şeker, üniversite için Sakarya'ya gelmiştir.

            Okulunu bitirdikten sonra İstanbul'da dedesiyle yaşayan İlayda Şeker şu anda çalışmamaktadır.
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