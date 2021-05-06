Demet Özdemir içindeki tüm kurtları döktü eski günlerine geri döndü! Flash TV'den milyonların izlediği dans videolarına... Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle oyunculuğunun zirvesine çıkan Demet Özdemir için bu dizi aynı zamanda bir dönüm noktası oldu. Reklam filmlerinin aranan yüzü, Instagram'ın en çok takip edilen ünlüsü olan Demet Özdemir önceki gün paylaştığı videoyla takipçilerini kariyerinin ilk günlerine götürdü. Bakın Demet neler yaptı neler.
Demet Özdemir, Bulgaristan göçmeni bir aileden geldi. Küçük yaşlardayken annesi ve babası ayrılık kararı alınca annesiyle beraber İstanbul'a taşındı. Dansa ve müziğe küçük yaşlardan beri ilgisi vardı. Bir dönem Efes Kızı'ydı...
Dans eğitiminin ardından bir süre ünlü şarkıcı Bengü'nün dans ekibinde çalıştı. Sonrasında ise Efes Kızları ekibinde dans kariyerine devam etti.