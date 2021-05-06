Demet Özdemir içindeki tüm kurtları döktü eski günlerine geri döndü! Flash TV'den milyonların izlediği dans videolarına... Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle oyunculuğunun zirvesine çıkan Demet Özdemir için bu dizi aynı zamanda bir dönüm noktası oldu. Reklam filmlerinin aranan yüzü, Instagram'ın en çok takip edilen ünlüsü olan Demet Özdemir önceki gün paylaştığı videoyla takipçilerini kariyerinin ilk günlerine götürdü. Bakın Demet neler yaptı neler.