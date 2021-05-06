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    • Magazin
    • 06.05.2021 12:58
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    • 06.05.2021 12:58
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    içindeki tüm kurtları döktü eski günlerine geri döndü! 'den milyonların izlediği dans videolarına...

    Şimdilerde adlı diziyle ekranlarda boy gösteren ve dizisinin final yapmasını bekleyen bir yandan da paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son dönemin aranan yüzlerinden biri olan ve şarkıcı 'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Demet Özdemir eski günlerine geri döndü. Kariyerine dans ederek başladığı bilinen Demet Özdemir'in son olarak paylaştığı dans videosu ağızları açık bıraktı. Dans günlerindeki yeteneğinden hiçbir şey kaybetmeyen Demet Özdemir bakın kurtlarını nasıl da dökmüş.

    Demet Özdemir içindeki tüm kurtları döktü eski günlerine geri döndü!

    Demet Özdemir içindeki tüm kurtları döktü eski günlerine geri döndü! Flash TV'den milyonların izlediği dans videolarına... Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle oyunculuğunun zirvesine çıkan Demet Özdemir için bu dizi aynı zamanda bir dönüm noktası oldu. Reklam filmlerinin aranan yüzü, Instagram'ın en çok takip edilen ünlüsü olan Demet Özdemir önceki gün paylaştığı videoyla takipçilerini kariyerinin ilk günlerine götürdü. Bakın Demet neler yaptı neler.

    Demet Özdemir, Bulgaristan göçmeni bir aileden geldi. Küçük yaşlardayken annesi ve babası ayrılık kararı alınca annesiyle beraber İstanbul'a taşındı. Dansa ve müziğe küçük yaşlardan beri ilgisi vardı. Bir dönem Efes Kızı'ydı...

    Dans eğitiminin ardından bir süre ünlü şarkıcı Bengü'nün dans ekibinde çalıştı. Sonrasında ise Efes Kızları ekibinde dans kariyerine devam etti.

        Flash TV'de oryantal dans ekibinde yer aldığını biliyor muydunuz?

        Mustafa Sandal'ın klibinde de Demet Özdemir'i dans ederken görebilirsiniz. Ateş Et ve Unut şarkısına çekilen klipte rol aldı.

        Anlaşılan o ki Demet Özdemir dans yeteneği körelmemiş. Dans tutkusuyla bilinen oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

            Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerin başında gelen Demet Özdemir, son olarak dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

            Özdemir'in yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

            Güzel oyuncu, paylaşımına, "Biz biraz eğlendik. Zaman varken biraz dans etmek hiç fena fikir değil" notunu düştü.
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