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    • 05.05.2021 22:17
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    • 05.05.2021 22:17
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    Survivor'da takımlar değişti! nasıl? Survivor kırmızı ve mavi takım kadrosu!

    nasıl? Survivor'da takımlar değişti ve yeni kadrolar belli oldu. Survivor kırmızı takım ve Survivor mavi takım kadrosu açıklandı. Survivor yeni bölüm ile beraber Acun Ilıcalı yeni takımları açıklandı. Yarışmacılar açıklama öncesi büyük heyecan yaşadı. İşte 2021 Survivor'da yeni takımlar!

    takvim.com.tr
    Survivor'da takımlar değişti! Survivor yeni takımlar nasıl? Survivor kırmızı ve mavi takım kadrosu!

    Survivor yeni takımlar nasıl? Survivor'da takımlar değişti ve Acun Ilıcalı yeni takımları duyurdu. Acun Ilıcalı dünkü eleme konseyi öncesi elenen yarışmacının bir kadın yarışmacı olması halinde takımların değişeceğini açıklamıştı. Beklenen açıklama geldi ve takımlar ikiye ayrıldı. Peki Survivor yeni takımlar nasıl?

    SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL?

    Acun Ilıcalı dünkü eleme konseyi öncesi elenen yarışmacının bir kadın yarışmacı olması halinde takımların değişeceğini açıklamıştı.



    Yarışmacılar açıklama öncesi büyük heyecan yaşadı. Buna göre yeni takımlar şöyle:

    MAVİ TAKIM: Steven, Merve Aydın, Poyraz, Sergen, Ayşe, Dora

    KIRMIZI TAKIM: Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ,İsmail Balaban

        ARTIK AYNI TAKIMDALAR

        Yeni eşleşme ile beraber yakın oldukları bilinen Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya aynı takıma düşmüş oldu.

        Survivor'dan elenen Barış Özbek'in aşk itirafı ise sosyal medyada olay olmuştu. Özbek, 'Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan'a yanık, Aleyna, Batuhan'a aşıksa çocuk ne yapsın?' ifadelerini kullanmıştı. Özbek, 'Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan'a yanık, Aleyna, Batuhan'a aşıksa çocuk ne yapsın?' ifadelerini kullanmıştı.
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