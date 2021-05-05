Survivor'da takımlar değişti! Survivor yeni takımlar nasıl? Survivor kırmızı ve mavi takım kadrosu!

Survivor yeni takımlar nasıl? Survivor'da takımlar değişti ve Acun Ilıcalı yeni takımları duyurdu. Acun Ilıcalı dünkü eleme konseyi öncesi elenen yarışmacının bir kadın yarışmacı olması halinde takımların değişeceğini açıklamıştı. Beklenen açıklama geldi ve takımlar ikiye ayrıldı. Peki Survivor yeni takımlar nasıl?
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL?
Acun Ilıcalı dünkü eleme konseyi öncesi elenen yarışmacının bir kadın yarışmacı olması halinde takımların değişeceğini açıklamıştı.
Yarışmacılar açıklama öncesi büyük heyecan yaşadı. Buna göre yeni takımlar şöyle:
MAVİ TAKIM: Steven, Merve Aydın, Poyraz, Sergen, Ayşe, Dora
KIRMIZI TAKIM: Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ,İsmail Balaban