Bu yılın sonlarında çıkardığı ikinci hit eseri olan Deli Etme Beni Aşk - Neden Ayrıldık 45'liği ile 1976 yılına da damgasını vuran Tülay Özer, bir ucu Anadolu pop akımına diğer ucu arabesk müziğe dayandırılan Esin Engin aranjeli şarkıları seslendirdi. Ağırlıklı olarak Hakkı Bulut ve Bora Ayanoğlu gibi bestecilerin Esin Engin aranjeli olan bu çizgideki şarkıları yeniden yorumladı.