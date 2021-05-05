Kalbimdeki Sevgili" adlı şarkısının ardından bir süre sanat hayatına ara veren Tülay Özer'den kötü haber geldi.
Tülay Özer, mide rahatsızlığıyla Marmaris'te hastaneye başvurmuştu. Temiz Magazin'in haberine göre sanatçının sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı.
Uzun süredir haftada 3 gün diyalize giren Tülay Özer'in yoğun bakıma alındığını öğrenildi.
TÜLEY ÖZER KİMDİR?
Tülay Özer, Nilgün, Songül ve Zerrin Özer adında dört kız kardeşin en büyüğü olarak Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğan, asıl mesleği muhasebecilik olan sanatçı profesyonel müzik kariyerine 1972 yılında başladı.