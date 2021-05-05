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    • 05.05.2021 21:37
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    • 05.05.2021 22:03
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    'nun 'si şaşırttı! hakkındaki o gerçeği duyan inanamıyor...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'si hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi. 'da Hızır Çakırbeyli karakterinin yeğeni rolünde olan Yıldırımer başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti. Hayranları Yıldırımer'in özel hayatını didik didik ederken hakkında ortaya çıkan gerçek duyanları şaşırttı.

    EDHO'nun Alpaslan'ı şaşırttı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi.

    Dizide Hızır Çakırbeyli karakterinin yeğeni olarak rol alan Alpaslan Çakırbeyli, Hızır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras.

    Hızır'ın bakış açısına göre o bir dahi ve ailenin yüz akı. Alpaslan aklının yanı sıra çok cesur ve merhametli…

    Dizide gösterdiği başarılı oyunculukla dikkatleri üzerine çeken Yunus Emre Yıldırımer'in özel hayatı da hayranları tarafından didik didik ediliyor.

    Özel hayatı merak edilen EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer hakkında ortaya çıkan o gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.

    İşte duyunca şaşıracağınız o bilgiler:

    YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?
    Yunus Emre Yıldırımer 5 Şubat 1982 tarihinde Siirt'te dünyaya geldi.

        Yunus Emre Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı.

        Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne girdi ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi.

        İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile oldu. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı. 2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırdı.

            Aynı zamanda tiyatroya da devam etti ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı.

            2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı.

            Yunus Emre Yıldırımer 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.
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