Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi.
Dizide Hızır Çakırbeyli karakterinin yeğeni olarak rol alan Alpaslan Çakırbeyli, Hızır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras.
Hızır'ın bakış açısına göre o bir dahi ve ailenin yüz akı. Alpaslan aklının yanı sıra çok cesur ve merhametli…
Dizide gösterdiği başarılı oyunculukla dikkatleri üzerine çeken Yunus Emre Yıldırımer'in özel hayatı da hayranları tarafından didik didik ediliyor.
Özel hayatı merak edilen EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer hakkında ortaya çıkan o gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.
İşte duyunca şaşıracağınız o bilgiler:
YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?
Yunus Emre Yıldırımer 5 Şubat 1982 tarihinde Siirt'te dünyaya geldi.