Hızır'ın bakış açısına göre o bir dahi ve ailenin yüz akı. Alpaslan aklının yanı sıra çok cesur ve merhametli…

Dizide gösterdiği başarılı oyunculukla dikkatleri üzerine çeken Yunus Emre Yıldırımer'in özel hayatı da hayranları tarafından didik didik ediliyor.