Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam bomba gelişmeler yaşanacak. Diziye bu akşam son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Rafet rolüyle izlediğimiz Şener Savaş dahil oluyor. Şener Savaş dizide Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud'u canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman Sultan Mesut kimdir? Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud kaç yaşında, nerede öldü? İşte bilgiler...

KURULUŞ OSMAN SULTAN MESUT KİMDİR?

II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

İşte detaylar;