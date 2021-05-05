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    • Magazin
    • 05.05.2021 12:32
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    • 05.05.2021 12:32
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    ? Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud kaç yaşında, nerede öldü? İşte hayatı

    ATV ekranlarında yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden 'a yeni isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud rolüyle dahil oluyor. İzleyiciler ise Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud'un hayatı hakkında detayları merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman ? Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud kaç yaşında, nerede öldü? İşte hayatı

    Kuruluş Osman Sultan Mesut kimdir?

    Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam bomba gelişmeler yaşanacak. Diziye bu akşam son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Rafet rolüyle izlediğimiz Şener Savaş dahil oluyor. Şener Savaş dizide Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud'u canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman Sultan Mesut kimdir? Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud kaç yaşında, nerede öldü? İşte bilgiler...

    KURULUŞ OSMAN SULTAN MESUT KİMDİR?

    II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

    İşte detaylar;

    Şener Savaş projeye katılmasıyla ilgili "Geniş kitlelere hitap eden ve yurtdışında birden fazla ülkede yayınlanan bir projenin parçası olmak beni mutlu etti" dedi.

    OSMAN BEY SELÇUKLU BAŞKENTİNDE

    Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur.

        Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

        NİKOLA FIRSATTAN YARARLANMAK İSTİYOR

        Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer. Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.

        ŞEYH EDEBALI'NIN TAVSİYESİ OSMAN BEY'İ ŞAŞIRTIYOR

        Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebalı ise Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.

            OSMAN BEY'İ BAŞKENTTE NELER BEKLİYOR?

            Osman Bey'in Moğollara meydan okuması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu başketinde neyle karşılaşacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödememe kararına nasıl karşılık verecek? Nikola, Türk-Moğol mücadelesinin yarattığı boşluğu nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Umur Bey'i Togay'a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi?

            Şeyh Edebalı'nın Malhun Hatun'la evlenmesi tavsiyesine Osman Bey nasıl yanıt verecek? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek?
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman Sultan Mesut kimdir? Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud kaç yaşında, nerede öldü? İşte hayatı