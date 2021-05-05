Yayınlandığı günlerde büyük bir merakla takip edilen Gönül Dağı dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Düğün müjdesi ise herkesi sevindirecek ve ortam şenlik havasına dönüşecek. Dizide geçen hafta Ali'nin Gönül Dağı'ndan ani gelişiyle birlikte Gülsüm ikileme düşmüştü. Gülsüm ve Ali geçmişin hesaplaşmasını yaşadılar. Mahkemenin atadığı heyet, çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocuklarla görüşmek için Zahide'nin evine geldi. Heyecanla beklenen Gönül Dağı 27. bölümüyle 8 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

BÜTÜN KASABA SEFER'İN YANINDA

Zahide'nin velayet değiştirme davasının mahkeme zamanı gelmiştir. Sefer'in sabıka meselesini çözmeleri gerekmektedir. Devreye Taner ve amcaoğulları girer. Mahkeme günü bütün kasaba Sefer'in arkasında birleşir. Hakimin kararı ne olacaktır?