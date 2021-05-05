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    • Magazin
    • 05.05.2021 12:00
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    • 05.05.2021 12:07
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    Bir iyilik onlarca iyiliğe rast gelir! : Şenlik havasına dönüşecek!

    "Bazı zamanlar vardır, anın içinde büyüdüğü. Bir anın binlerce, milyonlarca ana karşı geldiği. Bir iyilik yaparsınız, o iyilik binlerce iyiliğe rast gelir" sözlerinin dikkat çektiği dün TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Son bölümde Zahide’nin velayet değiştirme davasının mahkeme zamanı gelmiştir. Sefer’in sabıka meselesini çözmeleri gerekmektedir. Devreye Taner ve amcaoğulları girer. Mahkeme günü bütün kasaba Sefer’in arkasında birleşir. Hakimin kararı ise merak konusu olmuştu. İşte 27. bölüm 2. fragmanında yaşanacaklar...

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Yayınlandığı günlerde büyük bir merakla takip edilen Gönül Dağı dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Düğün müjdesi ise herkesi sevindirecek ve ortam şenlik havasına dönüşecek. Dizide geçen hafta Ali'nin Gönül Dağı'ndan ani gelişiyle birlikte Gülsüm ikileme düşmüştü. Gülsüm ve Ali geçmişin hesaplaşmasını yaşadılar. Mahkemenin atadığı heyet, çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocuklarla görüşmek için Zahide'nin evine geldi. Heyecanla beklenen Gönül Dağı 27. bölümüyle 8 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

    BÜTÜN KASABA SEFER'İN YANINDA

    Zahide'nin velayet değiştirme davasının mahkeme zamanı gelmiştir. Sefer'in sabıka meselesini çözmeleri gerekmektedir. Devreye Taner ve amcaoğulları girer. Mahkeme günü bütün kasaba Sefer'in arkasında birleşir. Hakimin kararı ne olacaktır?

    Ali'nin Gönül Dağı'ndan ani gelişiyle birlikte Gülsüm ikileme düşmüştür. Gülsüm ve Ali geçmişin hesaplaşmasını yaşarlar. Gülsüm, Ali'yi adalete teslim edecek midir?

    Öte yandan Dilek, babasının masum olduğuna inanmaktadır, bunu ispat edebilmek için Ciritçi Abdullah'la birlikte Gönül Dağı'na doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun sonunda Dilek'i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

        Dişçi Musa, Fadime ve Veysel; Pembe'nin miras hakkını alabilmek için Fadime'nin ölmüş kocasının köyüne giderler. Dişçi Musa bu sorunu çözebilecek midir?

        Dilek sonunda Gönül Dağı'nda babasıyla görüşür. Bu görüşmeyle babasının yaşadığı yeri öğrenen Dilek, annesini de oraya götürmek ister. Gülsüm öğretmen yıllar sonra, öldü bildiği kocasını görmeye gidecek midir?

        Mahkemenin atadığı heyet, çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocuklarla görüşmek için Zahide'nin evine gelecektir. Taner ve amcaoğulları duruma el atar ve heyet gelene kadar çocukların yaşam alanlarını baştan aşağı düzenlerler.

            Öte tarafta sabıka kaydı haberiyle sarsılan Zahide ve Sefer bir çözüm arayışındadır. Sefer'in yıllar önce genç bir çocuğun geleceğini kurtarmak için işlediği bir suçu üstlenmiş olması velayet davasının seyrini değiştirmiştir. Sefer'in alacağı karar ne olacaktır?
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            Haberler Magazin Bir iyilik onlarca iyiliğe rast gelir! Gönül Dağı 27. bölüm 2. fragmanı: Şenlik havasına dönüşecek!