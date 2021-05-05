İlk sezonda Moğol ordusunun bir askeri olan, ancak daha sonra Osman Bey ve Kayı alplerinin takdirinin kazanarak herkes tarafından sevilen Cerkutay karakteri dizinin sevilen isimleri arasında bulunuyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde Cerkutay şehadet getirerek Müslüman oluyor. Peki, Kuruluş Osman Cerkutay kimdir, tarihte var mı? Tarihte Cerkutay Müslüman oldu mu? İşte detaylar...
CERKUTAY KİMDİR? TARİHTE VAR MI?
Kuruluş Osman dizisinde Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor. Tarihte böyle bir şahsiyetin var olduğuna dair bir kaynak yer almıyor.
İşte Cerkutay'ı canlandıran Çağrı Şensoy'un hayatına dair bilgiler;
ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?
17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise hayatı boyunca İstanbul'da yetişmiştir. Ardından yine İstanbul'dan ayrılmayıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu, İngilizce ve Almanca konuşma konusunda oldukça iyi.
Daha önce pek çok oyunda rol alan oyuncu, ilk dizisi olan Ölüm Çiçekleri adlı televizyon dizisinde adından söz ettirmeyi başarmıştır.