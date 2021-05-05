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    • Magazin
    • 05.05.2021 13:45
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    • 05.05.2021 13:45
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    Kuruluş Osman , tarihte var mı? Tarihte Cerkutay Müslüman oldu mu?

    Kuruluş Osman'da bu akşam bomba gelişmeler yaşanacak. İzleyicilerin sevdiği isimlerden birisi olan Cerkutay şehadet getirip Müslüman olacak. 57. bölümde Cerkutay bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirerek Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olacak. Peki, Kuruluş Osman , tarihte var mı? Tarihte Cerkutay Müslüman oldu mu? İşte merak edilenler...

    Kuruluş Osman Cerkutay kimdir, tarihte var mı? Tarihte Cerkutay Müslüman oldu mu?

    İlk sezonda Moğol ordusunun bir askeri olan, ancak daha sonra Osman Bey ve Kayı alplerinin takdirinin kazanarak herkes tarafından sevilen Cerkutay karakteri dizinin sevilen isimleri arasında bulunuyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde Cerkutay şehadet getirerek Müslüman oluyor. Peki, Kuruluş Osman Cerkutay kimdir, tarihte var mı? Tarihte Cerkutay Müslüman oldu mu? İşte detaylar...

    CERKUTAY KİMDİR? TARİHTE VAR MI?

    Kuruluş Osman dizisinde Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor. Tarihte böyle bir şahsiyetin var olduğuna dair bir kaynak yer almıyor.

    İşte Cerkutay'ı canlandıran Çağrı Şensoy'un hayatına dair bilgiler;

    ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?

    17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise hayatı boyunca İstanbul'da yetişmiştir. Ardından yine İstanbul'dan ayrılmayıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu, İngilizce ve Almanca konuşma konusunda oldukça iyi.

    Daha önce pek çok oyunda rol alan oyuncu, ilk dizisi olan Ölüm Çiçekleri adlı televizyon dizisinde adından söz ettirmeyi başarmıştır.

        Daha önce Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi oldukça bilindik dizilerde de rol almıştır.

        OSMAN BEY SELÇUKLU BAŞKENTİNDE

        Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur.

        Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

            NİKOLA FIRSATTAN YARARLANMAK İSTİYOR

            Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer. Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.

            ŞEYH EDEBALI'NIN TAVSİYESİ OSMAN BEY'İ ŞAŞIRTIYOR

            Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebalı ise Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman Cerkutay kimdir, tarihte var mı? Tarihte Cerkutay Müslüman oldu mu?