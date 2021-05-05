İlk sezonda Moğol ordusunun bir askeri olan, ancak daha sonra Osman Bey ve Kayı alplerinin takdirinin kazanarak herkes tarafından sevilen Cerkutay karakteri dizinin sevilen isimleri arasında bulunuyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde Cerkutay şehadet getirerek Müslüman oluyor. Peki, Kuruluş Osman Cerkutay kimdir, tarihte var mı? Tarihte Cerkutay Müslüman oldu mu? İşte detaylar...

CERKUTAY KİMDİR? TARİHTE VAR MI?

Kuruluş Osman dizisinde Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor. Tarihte böyle bir şahsiyetin var olduğuna dair bir kaynak yer almıyor.

İşte Cerkutay'ı canlandıran Çağrı Şensoy'un hayatına dair bilgiler;