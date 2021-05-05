GELİNİM MUTFAKTA KARDELEN KİMDİR?

Kardelen eczacı teknikeri. Medipol Üniversitesi'nde eğitim gördü. İnternet üzerinden el işleri çalışmalarını da sattığı bir hesabı var. Yarışmaya katıldığı bölümün fragmanı çok konuşuldu Kendisi kayınvalidesinin bir üst katında oturuyor.Eşini kayınvalidesine göndermediği iddiası yayına damga vurdu. Eşi ile vakit geçirememekten şikayet etti. Rakiplerin ağızlarını açık bıraktı. Bomba gibi bir giriş yaparak da kendisi ile yarışanlara gözdağı verdi. Kalben adında bir kız çocuğu annesi.