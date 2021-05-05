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    • Magazin
    • 05.05.2021 15:49
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    • 05.05.2021 15:49
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    Gündüz kuşağı izleyicileri ? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği hafta içi her gün Kanal D’de yayınlanan uzun soluklu fenomen yarışmada yine el lezzetini yarıştıran gelinlerden en yüksek puanı toplayan isim çeyrek altının sahibi oldu. Haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlaması hafta ortasında nasıl şekillendi? ? İşte ’da bugün yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu?

    Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? 5 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. Hafta ortasında yemekler yapıldı Seda Sayan ve kayınvalideler tadarak eleştirilerini yaptı, puanlarını verdi. Peki bugün şanslı isim kim oldu? Gergin anların da yaşandığı Gelinim Mutfakta'da rekabet yine üst düzeydeydi. İşte gelişmeler…

    5 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Seda birinciliği yakaladı ve çeyrek altını kaptı

    Esra:14

    Kardelen:6

    Seda:22

    Gönül:19

    30 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'nın 30 Nisan 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Nuray Hanım ve gelini Dudu oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 6 altın bileziğin sahibi Esra oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

        Kanal D'nin lezzet dolu programı Gelinim Mutfakta her gün yepyeni bir heyecana sahne oluyor. Gelinler bir kez daha kendilerine verilen yemek ve tarifle en iyisini yapmaya çalışacak. Kaynanalar da tabaklara verdikleri puanla birinciyi belirleyecek. Gelinim Mutfakta 12.15'ten itibaren Kanal D'de başlayacak. İzlemek isteyenler Kanal D internet sitesi ve Gelinim Mutfakta Youtube kanalı üzerinden seyredebilirler.

        GELİNİM MUTFAKTA SEDA KİMDİR?

        Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta'nın yeni gelini olarak bugünden itibaren altın için mutfağının başına geçecek Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan geliyor. Kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini söyledi. Ayten'in elenmesi gerektiğini ifade etti.

        GELİNİM MUTFAKTA KARDELEN KİMDİR?

        Kardelen eczacı teknikeri. Medipol Üniversitesi'nde eğitim gördü. İnternet üzerinden el işleri çalışmalarını da sattığı bir hesabı var. Yarışmaya katıldığı bölümün fragmanı çok konuşuldu Kendisi kayınvalidesinin bir üst katında oturuyor.Eşini kayınvalidesine göndermediği iddiası yayına damga vurdu. Eşi ile vakit geçirememekten şikayet etti. Rakiplerin ağızlarını açık bıraktı. Bomba gibi bir giriş yaparak da kendisi ile yarışanlara gözdağı verdi. Kalben adında bir kız çocuğu annesi.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? 5 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?