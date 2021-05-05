Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? 5 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. Hafta ortasında yemekler yapıldı Seda Sayan ve kayınvalideler tadarak eleştirilerini yaptı, puanlarını verdi. Peki bugün şanslı isim kim oldu? Gergin anların da yaşandığı Gelinim Mutfakta'da rekabet yine üst düzeydeydi. İşte gelişmeler…
5 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Seda birinciliği yakaladı ve çeyrek altını kaptı
Esra:14
Kardelen:6
Seda:22
Gönül:19
30 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 30 Nisan 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Nuray Hanım ve gelini Dudu oldu.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 6 altın bileziğin sahibi Esra oldu.