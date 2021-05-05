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    • Magazin
    • 05.05.2021 20:57
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    • 05.05.2021 20:57
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    . bölüm izle! ATV'de izle!

    Her Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan . bölüm izle! izleme ekranı dizi severler tarafından sorgulanıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisinde bu hafta; Osman Bey'in Moğollara meydan okuması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu başketinde neyle karşılaşacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödememe kararına nasıl karşılık verecek?

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    Kuruluş Osman 57. bölüm izle! ATV'de Kuruluş Osman 57. son bölüm izle!

    Kuruluş Osman 57. son bölüm izle! ATV dizisi Kuruluş Osman 57. bölüm izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen ve temponun hiç düşmediği Kuruluş Osman dizisi 57. bölümle ekranlara geliyor. Dizide bu hafta; Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer.

    KURULUŞ OSMAN 57. BÖLÜM İZLE!

    Aşağıdaki bağlantıdan Kuruluş Osman 57. bölüm izleme ekranına ulaşabilirsiniz.

    KURULUŞ OSMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA!

    Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur. Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

    Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer. Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.

        ŞEYH EDEBALI'NIN TAVSİYESİ OSMAN BEY'İ ŞAŞIRTIYOR

        Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebalı ise Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.

        OSMAN BEY'İ BAŞKENTTE NELER BEKLİYOR?

        Osman Bey'in Moğollara meydan okuması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu başketinde neyle karşılaşacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödememe kararına nasıl karşılık verecek? Nikola, Türk-Moğol mücadelesinin yarattığı boşluğu nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Umur Bey'i Togay'a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi? Şeyh Edebalı'nın Malhun Hatun'la evlenmesi tavsiyesine Osman Bey nasıl yanıt verecek? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek?
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman 57. bölüm izle! ATV'de Kuruluş Osman 57. son bölüm izle!