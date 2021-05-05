Kuruluş Osman 57. bölüm izle! ATV'de Kuruluş Osman 57. son bölüm izle!

Kuruluş Osman 57. son bölüm izle! ATV dizisi Kuruluş Osman 57. bölüm izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen ve temponun hiç düşmediği Kuruluş Osman dizisi 57. bölümle ekranlara geliyor. Dizide bu hafta; Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer.
KURULUŞ OSMAN 57. BÖLÜM İZLE!
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Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur. Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.
Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer. Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.