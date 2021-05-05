Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Boğaç Aksoy ne kanseri? Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy sosyal medyadan hastalığıyla ilgili açıklama yaptı. Genç oyuncu yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Aksoy kanser olduğunu duyururken sevenlerinden de dua ve destek istedi. Peki Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?
Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olan ünlü manken ve oyuncu liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır.
Bunların yanında iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.