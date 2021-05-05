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    • Magazin
    • 05.05.2021 09:31
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    • 05.05.2021 09:31
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    Doyamadım sevmelere seni ben! Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı: Klarnet sesi gerçeği ayyuka çıkarıyor

    Naci'nin klarnet sesinin kazan dairesinden gelmesiyle haftanın finalini yapan Masumlar Apartmanı son bölümüyle dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı. Han, başındaki dertlerin hangi biriyle uğraşacağını bilemezken İnci ile Barış arasındaki samimiyet karşısında çileden çıktı. Naci'nin klarnet sesi ise herkesi şaşırtan anlardan oldu ve bölüm böylece sona erdi. İzleyicilerin heyecanla beklediği Safiye ve Naci kavuşmasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği büyük heyecan yaratırken gözler yeni bölüme çevrildi. İzleyiciler şimdi heyecanla Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    "Doyamadım sevmelere seni ben!" sesleriyle kulağımızın pasını silen Naci'nin klarnet sesi Safiye'ye büyük umut oldu. Haftanın final sahnesinde gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ayrıca son sahnede klarnet sesi gerçeği ayyuka çıkarıyor. Büyük bir mutluluk içinde olan Hikmet isteme hazırlıkları için herkesi seferber etti. En sonunda da tüm aile toplanıp Memduh'un evine gitti. İnci'nin yeni işinin kutlama yemeğini fırsat bilen Gülben ve Neriman ise farklı planlar yaparak dikkat çekti. Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi yeni bölümüyle 11 Mayıs Salı akşamı ekranlarda olacak.

    HAN ÇİLEDEN ÇIKTI

    Han, başındaki dertlerin hangi biriyle uğraşacağını bilemezken İnci'yle Barış arasındaki samimiyet karşısında çileden çıkar.

    HİKMET HERKESİ SEFERBER EDİYOR

    Hikmet isteme hazırlıkları için herkesi seferber eder ve sonunda tüm aile toplanıp Memduh'un evine giderler. İnci'nin yeni işinin kutlama yemeğini fırsat bilen Gülben ve Neriman ise farklı planlar yapar.

    Ancak herkes dışardayken Hikmet'in gizlice yaptığı bir şey büyük bir krize yol açar. Bu kriz, Han'ın radikal bir karar almasıyla sonuçlanır.

        Han'ın emrivakisi, Safiye'yi delirme noktasına getirir. Naci ise tedavi konusunda Han'ın istediklerini yapacağını söyler. Ancak bir şartı vardır.

        Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl'la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han'ın Esat'ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.

        Neriman, Gamze'yi üzmemek için Ege'yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister fakat işler beklediği gibi gitmez.

            Safiye, ne yapsa Naci'yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.

            İnci'nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl'ın eklenmesi, Han'ın kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmesine sebep olur. Gülben'e iyice kafayı takan Anıl ise yeni planını devreye sokar.
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