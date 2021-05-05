Doyamadım sevmelere seni ben! Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı: Klarnet sesi gerçeği ayyuka çıkarıyor

"Doyamadım sevmelere seni ben!" sesleriyle kulağımızın pasını silen Naci'nin klarnet sesi Safiye'ye büyük umut oldu. Haftanın final sahnesinde gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ayrıca son sahnede klarnet sesi gerçeği ayyuka çıkarıyor. Büyük bir mutluluk içinde olan Hikmet isteme hazırlıkları için herkesi seferber etti. En sonunda da tüm aile toplanıp Memduh'un evine gitti. İnci'nin yeni işinin kutlama yemeğini fırsat bilen Gülben ve Neriman ise farklı planlar yaparak dikkat çekti. Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi yeni bölümüyle 11 Mayıs Salı akşamı ekranlarda olacak.

HAN ÇİLEDEN ÇIKTI

Han, başındaki dertlerin hangi biriyle uğraşacağını bilemezken İnci'yle Barış arasındaki samimiyet karşısında çileden çıkar.