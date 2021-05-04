Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 05.05.2021 00:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2021 00:34
    ABONE OL

    topu ’e attı! Jet hızıyla karşılık verdi sosyal medyanın gündemine oturdu ile ise…

    Salgın sebebiyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen meydan okuma (challenge) akımına dahil olan , Kış Güneşi şarkısını söyleyerek ’a seslenmişti. Tarkan’dan olumsuz yanıt alan Tilbe, daha sonra topu ’e attı. Ancak Gülşen de ünlü şarkıcının çağrısına yanıt vermedi. Bunun üzerine Yıldız Tilbe, yeni bir video çekti ve ’e seslendi.

    Yıldız Tilbe topu Gülben Ergen’e attı! Jet hızıyla karşılık verdi sosyal medyanın gündemine oturdu Tarkan ile Gülşen ise…

    Yıldız Tilbe, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen bir akıma dahil oldu.

    Evde Kış Güneşi şarkısını söylerken çektiği bir videoyu Twitter hesabında yayınlayan Yıldız Tilbe, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba..." ifadelerini kullandı.

    GÜLŞEN'E SESLENDİ
    Ancak Tarkan, ünlü şarkıcıya olumsuz yanıt verdi. Tilbe, bunun üzerine yeni bir video çekti ve Gülşen'e seslendi. Gülşen ise Tilbe'ye yanıt vermedi.

    TOP GÜLBEN ERGEN'DE!
    Tarkan ile Gülşen denemesi olumsuz sonuçlanan Yıldız Tilbe, son olarak Gülben Ergen'i akıma davet etti.

        Gülben Ergen ise Yıldız Tilbe'nin davetine jet hızıyla karşılık verdi. Yalnızlık şarkısıyla akıma dahil olan Ergen, topu Seda Sayan'a attı.

        AKIMIN AMACI NE?
        Binlerce müzisyen pandemi döneminden olumsuz etkilendi. Seslerini duyurmak isteyen sanatçılar, #HepimizİçinSesVerTürkiye etiketiyle sosyal medyada bir akım başlattı ve ilk çağrısını Murat Kekilli'ye yaptı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor
        Haberler Magazin Yıldız Tilbe topu Gülben Ergen’e attı! Jet hızıyla karşılık verdi sosyal medyanın gündemine oturdu Tarkan ile Gülşen ise…