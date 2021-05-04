Yıldız Tilbe topu Gülben Ergen’e attı! Jet hızıyla karşılık verdi sosyal medyanın gündemine oturdu Tarkan ile Gülşen ise…

Yıldız Tilbe, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen bir akıma dahil oldu.

Evde Kış Güneşi şarkısını söylerken çektiği bir videoyu Twitter hesabında yayınlayan Yıldız Tilbe, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba..." ifadelerini kullandı.