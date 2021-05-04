4 Mayıs Survivor kim elendi? Exxen Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti?

SURVİVOR'DA BU HAFTA!

Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. Survivor'da eleme adayı olarak Sergen Bayar ve Merve Aydın isimleri belirlendi. Bu akşam SMS oylamasında birinciliği kazanan kişi belli oldu.

Acun Ilıcalı SMS sonucunu, ''Survivor 2021'de Ünlüler takımında Cumartesi akşamı yapılan seyirci oylamasında diğer takım arkadaşlarından daha fazla oy alarak oylamayı birinci olarak tamamlayan yarışmacımızın adını açıklıyorum: Ünlüler takımı seyirci oylaması birincisi İsmail Balaban.'' diyerek duyurdu.