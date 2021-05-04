4 Mayıs Survivor kim elendi? Exxen Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti?

Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Survivor yarışmasını takip edenler Exxen Survivor SMS oy sıralaması hakkında araştırma yapmaya başladı. Survivor yarışmasında her hafta bir yarışmacı Dominik adasına ve Survivor birincisi olma hayallerine veda ediyor. Peki 4 Mayıs Survivor kim elendi? İşte yanıtı!
4 MAYIS SURVİVOR KİM ELENDİ?
Ünlüler takımında halk oylamasının SMS birincisi İsmail Balaban oldu. İsmail, elenmesi yönünde Melis'in adını verdi.
Survivor'ın 4 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacıyı elemek üzere eleme konseyi toplandı. Yarışmanın eleme potasında yer alan ilk iki isim oynanan dokunulmazlık oyunları neticesinde Merve ve Sergen olmuştu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı SMS oylaması sonrası birinci olan isim ünlüler takımından İsmail Balaban oldu. İsmail Balaban'ın potaya gönderdiği isim Melis oldu. Böylece eleme adayları Merve, Melis ve Sergen oldu. Acun Ilıcalı bu 3 isim arasından en az SMS'i alan yarışmacıyı açıkladı. Survivor'da bu hafta elenen isim Melis oldu. Melis adaya ve şampiyonluk hayaline veda etti.
SURVİVOR'DA BU HAFTA!
Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. Survivor'da eleme adayı olarak Sergen Bayar ve Merve Aydın isimleri belirlendi. Bu akşam SMS oylamasında birinciliği kazanan kişi belli oldu.
Acun Ilıcalı SMS sonucunu, ''Survivor 2021'de Ünlüler takımında Cumartesi akşamı yapılan seyirci oylamasında diğer takım arkadaşlarından daha fazla oy alarak oylamayı birinci olarak tamamlayan yarışmacımızın adını açıklıyorum: Ünlüler takımı seyirci oylaması birincisi İsmail Balaban.'' diyerek duyurdu.