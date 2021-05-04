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    • Magazin
    • 04.05.2021 11:27
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    • 04.05.2021 11:27
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    verdikçe veriyor mayolu pozlarını peş peşe paylaşıyor! 'ın Hazal Hatun'u eridi bitti

    'ın Hazal Hatun'u şimdilerde mayolu fotoğraflarıyla sosyal medyada fırtınalar estiriyor... Verdiği kilolarla bilinen 46 yaşındaki başarılı oyuncu yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü. 2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sonraki iki yıl içinde 60 kilo vermişti. Yıllar içinde zayıflamaya devam eden Yeşim Ceren Bozoğlu 110 kilodan 52 kiloya kadar düştü. Sağlıklı yaşamı tercih eden Yeşim Ceren Bozoğlu şimdilerde tatilde. Tatil sezonunu da açan Bozoğlu, mayolu pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun formda görüntüsü binlerce beğeni topladı.

    Yeşim Ceren Bozoğlu verdikçe veriyor mayolu pozlarını peş peşe paylaşıyor!

    Yeşim Ceren Bozoğlu verdikçe veriyor mayolu pozlarını peş peşe paylaşıyor! Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u eridi bitti... "Kuruluş Osman" dizisinde hayat verdiği 'Hazal Hatun' karakteri ile beğeni toplayan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, son dönemde verdiği kilolarla gündemde. 46 yaşındaki başaralı oyuncu radikal bir karar alarak zayıflmaya başladı ve herkese örnek oldu. Şimdilerde formda görüntüsünün tadını çıkaran Yeşim Ceren Bozoğlu pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

    Doktorlar ve O Hayat Benim dizilerinde kilolu haliyle hatırlanan Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolar ve yeni imajıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    2016'da geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulmayı başaran 46 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor.

        110 kilodan 52 kiloya düşen oyuncu, eski halinden eser kalmayan yeni görünümüyle bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

        ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisinde Hazal Hatun'u canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı. Fit fiziğini gözler önüne serdi.

        Geçtiğimiz haftalarda Kuruluş Osman dizisine veda eden Yeşim Ceren Bozoğlu, 17 günlük kapanma öncesi tatile çıktı. Denizin ve güneşin çıkaran Bozoğlu, sosyal medyada paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

            2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve iki yıl içerisinde 60 kilo veren oyuncu, yeni haliyle adeta bambaşka birine dönüştü.

            Fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu şimdilerde meslektaşı Seray Kaya ile keyifli bir tatil yapıyor.

            Eğlenceli anlarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, son olarak mayolu bir pozunu paylaştı.
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                Haberler Magazin Yeşim Ceren Bozoğlu verdikçe veriyor mayolu pozlarını peş peşe paylaşıyor! Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u eridi bitti