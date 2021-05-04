Yeşim Ceren Bozoğlu verdikçe veriyor mayolu pozlarını peş peşe paylaşıyor! Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u eridi bitti... "Kuruluş Osman" dizisinde hayat verdiği 'Hazal Hatun' karakteri ile beğeni toplayan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, son dönemde verdiği kilolarla gündemde. 46 yaşındaki başaralı oyuncu radikal bir karar alarak zayıflmaya başladı ve herkese örnek oldu. Şimdilerde formda görüntüsünün tadını çıkaran Yeşim Ceren Bozoğlu pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.
Doktorlar ve O Hayat Benim dizilerinde kilolu haliyle hatırlanan Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolar ve yeni imajıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
2016'da geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulmayı başaran 46 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor.