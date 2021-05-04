Cumartesi günleri büyük bir heyecanla takip edilen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünden yayınlanan 2. fragmanda yaşanacak yeni gelişmeler ortalık birbirine girecek. Geçen hafta yayınlanan bölümde Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrendi. Öğrendiği bu gerçeği kanıtlama peşine düşen Şengül yaptıklarıyla herkesi şaşırttı. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düştü. Bu uğurda da herkesin hayatını etkileyecek hamleler yaparak büyük bir felakete neden olmaya devam etti. Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragmanı dün ATV ekranlarında yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

KADİR'İN ZOR KARARI

"Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…"