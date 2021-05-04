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    • Magazin
    • 04.05.2021 10:26
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    • 04.05.2021 10:26
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    Hırsızlık iftirası atıp karalayacak! : Masumluk tezgahı ansızın çürüyor

    Kısa sürede en sevilen diziler arasında giren dizisinde bu hafta yine heyecan doruklara çıkacak. Dizide yaşanan yeni gelişmeler merakla takip edilecek. Son bölümde Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kaldı. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yaptı. Bilindiği üzere bir önceki haftada Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilmişti. Dün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Fragmanda Nebahat'in Asiye'ye attığı iftira attığı ve kolyeyi çaldığını ima ettiği görülürken oğlu Doruk bu olaya sert tepki gösteriyor.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Cumartesi günleri büyük bir heyecanla takip edilen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünden yayınlanan 2. fragmanda yaşanacak yeni gelişmeler ortalık birbirine girecek. Geçen hafta yayınlanan bölümde Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrendi. Öğrendiği bu gerçeği kanıtlama peşine düşen Şengül yaptıklarıyla herkesi şaşırttı. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düştü. Bu uğurda da herkesin hayatını etkileyecek hamleler yaparak büyük bir felakete neden olmaya devam etti. Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragmanı dün ATV ekranlarında yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    KADİR'İN ZOR KARARI

    "Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…"

    Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar.

    Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir. Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer.

        Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.

        Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır.

        Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır.

            İkilinin arası iyice açılır. Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer.

            Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.
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            Haberler Magazin Hırsızlık iftirası atıp karalayacak! Kardeşlerim 12. bölüm 2. fragmanı: Masumluk tezgahı ansızın çürüyor