Adeta her hafta heyecanı doruklara ulaştıran Kuruluş Osman dizisinde bu hafta Anadolu Selçuklu Sultanı Sultan 2. Gıyaseddin Mesud'un gelmesiyle ortalık iyice karışacak. Bugün aktarılan Kuruluş Osman 57. bölüm 2. fragmanında aldığı şikayet üzerine Kayı beyi Osman'ı huzuruna çağıran Sultan 2. Mesud'un gelişiyle nelerin değişeceği merak ediliyor. Kara Şaman Togay ise yaşadıklarının hemen ardından harekete geçerek intikam planlarını tek tek devreye almaya başlayacak. Zor durumda kalan Osman Bey'in "Pusatımın kınından çıkması benim isteğimle olmayacaktır" sözleri üzerine Şeyh Edebali "Bunun tek bir yolu vardır. Umur Bey'in kızı Malhun Hatun ile evleneceksin." şeklinde verdiği cevap herkesi şaşırtacak.

OSMAN BEY SELÇUKLU BAŞKENTİNDE

Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur.