Maraşlı'nın Friuzan'ı Rojda Demirer şaşkına çevirdi.
atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Firuzan karakteriyle ilgileri üzerine çeken güzel oyuncu Rojda Demirer'in özel hayatı merak konusu oldu.
Başarılı performansı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Demirer'in yaşını duyanlar şaştı kaldı.
İşte Maraşlı'nın Friuzan'ı Rojda Demirer'in yaşı ve hakkındaki bilgiler...
ROJDA DEMİRER KİMDİR?
Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. (41 yaşında) Aslen Diyarbakır'lıdır.
1988 yılında (9 yaşındayken) TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır.