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    • 05.05.2021 01:58
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    'nın Firuzan'ı şaşkına çevirdi! Güzel oyuncunun yaşını duyanlar inanamadı...

    'nın Friuzan'ı şaşkına çevirdi. atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Firuzan karakteriyle ilgileri üzerine çeken Rojda Demirer'in özel hayatı merak konusu oldu. Hayranları güzel oyuncuyu ilgiyle araştırırken hakkında ortaya çıkan o gerçek ise ağızları açık bıraktı. İşte çok şaşıracağınız o bilgiler...

    Maraşlı'nın Firuzan'ı şaşkına çevirdi

    Maraşlı'nın Friuzan'ı Rojda Demirer şaşkına çevirdi.

    atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Firuzan karakteriyle ilgileri üzerine çeken güzel oyuncu Rojda Demirer'in özel hayatı merak konusu oldu.

    Başarılı performansı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Demirer'in yaşını duyanlar şaştı kaldı.

    İşte Maraşlı'nın Friuzan'ı Rojda Demirer'in yaşı ve hakkındaki bilgiler...

    ROJDA DEMİRER KİMDİR?
    Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. (41 yaşında) Aslen Diyarbakır'lıdır.

    1988 yılında (9 yaşındayken) TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır.

        2003 yılında Aşk Olsun dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Rojda Demirer, Adı Efsane, Kördüğüm, Acil Aşk Aranıyor, Alev Alev, Elde Var Hayat, Geniş Aile, Melekler Korusun, Kaos Örümcek ağı gibi diziler ve filmlerde de rol almıştır.

        Maraşlı'da Firuzan karakterine hayat veren Rojda Demirer, 1.67 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur.

        Ödülleri:

        2003 – Altın Kelebek Ödülleri – Umut Vaadeden Kadın Oyuncu – Gönderilmemiş Mektuplar

        2010 – İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Gençlik Dizisi – Yardımcı Kadın Oyuncu, Melekler Korusun

        2011 – Yıldız Teknik Üniversitesi – En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu

        2011 – Kavram Eğitim Kurumları – En İyi Kadın Oyuncu

        Rojda Demirer'in rol aldığı tiyatro oyunları:

        2004 – Ayyar Hamza – Trabzon Devlet Tiyatrosu

        2003 – Onikinci Gece – Trabzon Devlet Tiyatrosu

            2003 – Küçük Karabalık – Trabzon Devlet Tiyatrosu

            1995 – Gazap Üzümleri – Ankara Devlet Tiyatrosu

            Rojda Demirer'in rol aldığı diziler ve filmler:

            2018 – Çarpışma (Belma) (TV Dizisi)

            2017 – Adı Efsane (Seçil) (TV Dizisi)

            2016 – Kördüğüm (Neslihan) (TV Dizisi)

            2015 – Acil Aşk Aranıyor (Dr. Ayla) (TV Dizisi)

            2014 – Yedikule Hayat Yokuşu (Süreyya) (TV Dizisi)

            2012-2013 – Alev Alev (Alev) (TV Dizisi)

            2012 – Kaos Örümcek Ağı (Meltem) (Sinema Filmi)

            2011-2012 – Elde Var Hayat (Elif Öğretmen) (TV Dizisi)

            2010-2011 – Geniş Aile (Zeynep) (TV Dizisi)

            2009-2010 – Melekler Korusun (Esin) (TV Dizisi)

            2007 – Sevgili Dünürüm (Ayperi) (TV Dizisi)

            2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Zeynep) (TV Dizisi)

            2006 – Hisarbuselik (Sema) (TV Dizisi)

            2006 – Candan Öte (Görkem) (TV Dizisi)

            2005 – Tadımız Kaçmasın (Eda) (TV Dizisi)

            2004 – Canım Benim (Demet) (TV Dizisi)

            2004 – Ağa Kızı (Biricik) (TV Dizisi)

            2003 – Aşk Olsun (Ebru) (TV Dizisi)

            2002 – Gönderilmemiş Mektuplar (Ceren) (Sinema Filmi)

            MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
            Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır.

                Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar.

                Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer.
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                Haberler Magazin Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer şaşkına çevirdi! Güzel oyuncunun yaşını duyanlar inanamadı...