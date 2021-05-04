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    • Magazin
    • 04.05.2021 07:49
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    • 04.05.2021 07:49
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    Gayrı pusatım düşmez elimden! 31. bölüm fragmanı: Damarına basınca hasmını topa tutacak

    Gerilimin doruklarda yer aldığı 'da yaşananlar heyecanla takip edilirken Melikşah'ın hamlesi heyecan yarattı. Melikşah ve ordusu ikinci kez Şelemzar önlerine ulaştı. Ancak tam bu esnada Turanşah ve Tekiş'in Melikşah'tan kendisinden önce Şelemzar'ı aldığını görmesi şok etti. Yaşanan bu olay töre gereğini ortaya çıkardı. Melikşah, töre gereği daha önceden Tapar'a vermiş olduğu Şelemzar'ı kılıç hakkı olarak Tekiş'e bırakmak zorunda kaldı. Yaşanan bu gelişmeye Tapar'ın tepkisi ise şaşırttı. Heyecan dolu sahneleriyle bölümün sona ermesinin ardından için heyecan başladı.

    takvim.com.tr
    Uyanış Büyük Selçuklu 31. bölüm fragmanı yayında mı?

    Her sahnesiyle dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melik Tekiş'in Şelemzar hamlesi herkesi şaşırtırken bölümde heyecan dolu anlar peş peşe yaşandı. Şelemzar önlerine gelen Melikşah her şeyin geç olduğunu fark etti. Turanşah ve Tekiş erken davranarak Şelemzar'ı zapt etmişti ve yaşanan olay Melikşah'ın töre gereği Şelemzar'ı Tekiş'e bırakmasıyla sonuçlandı. Diğer yandan Turanşah, Kavurd'un ölümünden sorumlu tuttuğu Nizamülmülk'ün cezalandırılmasını bekledi. Bölümün ardından izleyiciler yeni fragmana odaklandı. Ancak TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    ŞELEMZAR ZAPT EDİLİYOR

    Melikşah ordusuyla birlikte ikinci defa Şelemzar önlerine vardığında Turanşah ve Tekiş'in kendisinden önce davranıp Şelemzar'ı zapt ettiğini görmüştü.

    TEKİŞ NE YAPACAK?

    Melikşah, töre gereği daha önceden Tapar'a vermiş olduğu Şelemzar'ı kılıç hakkı olarak Tekiş'e bırakmak zorunda kalacaktır. Bu duruma Tapar'ın tepkisi nasıl olacaktır?

    Kendisine açıkça bir haksızlık yapıldığını düşünecek olan Tapar, nasıl bir fevri harekete girişecektir? Ona kim engel olacaktır?

        Gevher, bulunduğu konumu bahane ederek, bir obalı olarak gördüğü Başulu'nun elini öpmeyi reddetmişti. Zübeyde, Gevher'in bu saygısızlığına öfkelenmiş fakat Terken'in de Gevher'e arka çıkmasından ve Başulu'nun bağışlayıcı tavrından ötürü aralarında başlayan tartışmayı büyütmeyecektir.

        Fakat başhatun olan Zübeyde, saraya geldiklerinde Gevher ve Terken'e Başulu'ya karşı işledikleri saygısızlıktan ötürü nasıl bir ceza verecektir?

        Öte yandan Kavurd'un ölümünden sorumlu tuttuğu Nizamülmülk'ün ve yaverini öldüren Sencer'in cezalandırılmasını bekleyen Turanşah, umduğunu bulamayacaktır.

            Sencer uzun zamandır hak ettiği meliklik hilatini giyecek, bunun yanı sıra Nizamülmülk de hâcelik makamına geri dönecektir. Turanşah, bu iki haberi aldığında gerilecek ve Melikşah'ın bu hamlelerinin apaçık kendisine yönelik bir tahrik girişimi olduğu sonucuna varacaktır.

            Turanşah, Melikşah'la giriştiği savaşı hangi noktaya kadar vardıracaktır? Yoksa tahtı almak için harekete geçecek midir? Melikşah, kendisine asilik eden ve apaçık düşmanlık güden Tekiş'e ve hükmüne boyun eğmeyen Turanşah'a nasıl bir oyun hazırlamaktadır?
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            Haberler Magazin Gayrı pusatım düşmez elimden! Uyanış Büyük Selçuklu 31. bölüm fragmanı: Damarına basınca hasmını topa tutacak