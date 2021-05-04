Her sahnesiyle dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Melik Tekiş'in Şelemzar hamlesi herkesi şaşırtırken bölümde heyecan dolu anlar peş peşe yaşandı. Şelemzar önlerine gelen Melikşah her şeyin geç olduğunu fark etti. Turanşah ve Tekiş erken davranarak Şelemzar'ı zapt etmişti ve yaşanan olay Melikşah'ın töre gereği Şelemzar'ı Tekiş'e bırakmasıyla sonuçlandı. Diğer yandan Turanşah, Kavurd'un ölümünden sorumlu tuttuğu Nizamülmülk'ün cezalandırılmasını bekledi. Bölümün ardından izleyiciler yeni fragmana odaklandı. Ancak TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ŞELEMZAR ZAPT EDİLİYOR

Melikşah ordusuyla birlikte ikinci defa Şelemzar önlerine vardığında Turanşah ve Tekiş'in kendisinden önce davranıp Şelemzar'ı zapt ettiğini görmüştü.