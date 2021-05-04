TV8'de akşam kuşağında yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen yarışma Survivor'da dün gece heyecanlı dakikalar yaşandı. Survivor 2021 birleşme partisi ekrana geldi. Birleşme partisinde sürpriz isimler ve konuklar yer aldı. Yarışmaya konuk olarak Survivor 2021 Yunanistan yarışmacıları katıldı. Bu noktada vatandaşlar, Survivor 2021 Yunanistan yarışmacıları kimler? Sorusunu merak edip araştırıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
SURVİVOR 2021 YUNANİSTAN YARIŞMACILARI
Acun Ilıcalı'nın da belirttiği gibi Yunan yarışmacılar arasında;
Carolina Jacqueline Kalyvas, Sofia Margariti, Marianthi Kalatzaki, Sakis Katsoulis, Pericles Kondylatos, Kostas Karafotis, Christos Stamoulis, Alexis Papas, James Kafetzis, George Kopsidas, Katerina Dalaka yer aldı.
3 MAYIS SURVİVOR ÖDÜLÜ
Survivor 2021 yarışmasında yeni bir ödül yarışı ekrana geldi. Oyunu kazanan takım, iki klasik lüks araba ile Punta Cana'ya gidecek. Büyük bir villada yemek yiyecek ve ardından 90'lar partisine katılacak. Partide ise Survivor 2021 yarışmacılarına Yunan yarışmacılar da dahil olacak. Öte yandan lüks villada kazanan takım bir gece kalabilecek.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler, haftanın ilk ve büyük ödülü yarışında karşı karşıya geldi. Son oyunlarda sık sık kaybeden ünlüler, neredeyse yenilmez olan gönüllüler karşısında yarıştı. Ünlüler dokunulmazlık oyunlarının ardından ödül oyununu almak için ter döktü. 3 Mayıs ödül oyununu Melis'in sayısı ile ünlüler kazandı.