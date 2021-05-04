3 MAYIS SURVİVOR ÖDÜLÜ

Survivor 2021 yarışmasında yeni bir ödül yarışı ekrana geldi. Oyunu kazanan takım, iki klasik lüks araba ile Punta Cana'ya gidecek. Büyük bir villada yemek yiyecek ve ardından 90'lar partisine katılacak. Partide ise Survivor 2021 yarışmacılarına Yunan yarışmacılar da dahil olacak. Öte yandan lüks villada kazanan takım bir gece kalabilecek.