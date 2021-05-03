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    • Magazin
    • 04.05.2021 00:52
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    • 04.05.2021 00:58
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    ’den bomba itiraf! “Mavi tikliler, oyuncular DM'den yazıyor” dedi tek tek açıkladı duyanlar inanamadı

    Ünlü sunucu , bir dönem birlikte program sunduğu ’in YouTube kanalına konuk oldu. Avukat ile geçen aylarda evliliğini sonlandıran Bali, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bali, “Mavi tikliler, oyuncular DM'den yazıyor” itirafıyla dikkat çekti.

    Bircan Bali’den bomba itiraf!

    Ünlü sunucu Bircan Bali, 2019'da nikah masasına oturduğu avukat Ömer Gezen ile geçen aylarda evliliğini sonlandırmıştı.

    Konu hakkında konuşan Bali, "Evli gittim bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" ifadelerini kullandı.

    "OYUNCULAR DM'DEN YAZIYOR"
    Boşandıktan sonra ilk kez konuşan Bircan Bali, Ece Erken'in sorularını cevapladı. Suskunluğunu bozan Bali, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Ünlü sunucu, açıklamasında 1 Mavi tikliler, oyuncular DM'den yazıyor" diyerek şaşkınlık yarattı.

        "KIZIMIN VELAYETİ BENİM ÜZERİMDE"
        Bircan Bali, kızı Saygı'nın velayetinin kendisinde olduğunu belirtti.

        Bali, hakkında olumsuz yorum yapanlara ise "Beni konuşmayın. Ben magazin figürü değilim" şeklinde karşılık verdi.
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