Ünlü sunucu Bircan Bali, 2019'da nikah masasına oturduğu avukat Ömer Gezen ile geçen aylarda evliliğini sonlandırmıştı.

Konu hakkında konuşan Bali, "Evli gittim bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" ifadelerini kullandı.