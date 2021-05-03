Ünlü sunucu Bircan Bali, 2019'da nikah masasına oturduğu avukat Ömer Gezen ile geçen aylarda evliliğini sonlandırmıştı.
Konu hakkında konuşan Bali, "Evli gittim bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" ifadelerini kullandı.
"OYUNCULAR DM'DEN YAZIYOR"
Boşandıktan sonra ilk kez konuşan Bircan Bali, Ece Erken'in sorularını cevapladı. Suskunluğunu bozan Bali, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ünlü sunucu, açıklamasında 1 Mavi tikliler, oyuncular DM'den yazıyor" diyerek şaşkınlık yarattı.