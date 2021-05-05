Yaman'ın kendisine ittifak teklifi yapan Volkan'a "Ölmek isteyen bir adamı tuzağa düşürdünüz, hava atıyorsunuz. İlyas'ı, Haşmet'i, Hızır'ı öldürdünüz de bizim mi haberimiz yok? Yanlış tanımamışsın. O yüzden sizinle değiliz beyler." dediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Tipi'nin ölümü ve İlyas'a atılan iftiralarla ortalık iyice karıştı. Pınar'ı İlyas'ın otele bıraktığını duyan Haşmet Façalı herkesin içinde ona kafa attı. Ancak gerçek Pınar'ın gelmesiyle ortaya çıktı. İlyas'ın aslında masum olması Façalıların yaptıklarının haksız olduğunu gözler önüne serdi. Milyonlarca izleyici şimdi EDHO 194. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı ATV tarafından henüz yayınlanmadı.

"NAMINI KAYBEDERSEN, HER ŞEYİNİ KAYBEDERSİN"

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder.