Yaman'ın kendisine ittifak teklifi yapan Volkan'a "Ölmek isteyen bir adamı tuzağa düşürdünüz, hava atıyorsunuz. İlyas'ı, Haşmet'i, Hızır'ı öldürdünüz de bizim mi haberimiz yok? Yanlış tanımamışsın. O yüzden sizinle değiliz beyler." dediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Tipi'nin ölümü ve İlyas'a atılan iftiralarla ortalık iyice karıştı. Pınar'ı İlyas'ın otele bıraktığını duyan Haşmet Façalı herkesin içinde ona kafa attı. Ancak gerçek Pınar'ın gelmesiyle ortaya çıktı. İlyas'ın aslında masum olması Façalıların yaptıklarının haksız olduğunu gözler önüne serdi. Milyonlarca izleyici şimdi EDHO 194. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı ATV tarafından henüz yayınlanmadı.
"NAMINI KAYBEDERSEN, HER ŞEYİNİ KAYBEDERSİN"
Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder.
HAŞMET FATURAYI İLYAS'A KESİYOR
Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar. İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığı için otele götürdüğü Pınar'la olan yakınlaşması ve Pınar'ın küpesinin Ömür'ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye sokar. Olaya dahil olan Haşmet Façalı ise faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.
YAMAN RESTİ ÇEKTİ
Façalılarla olan gerginliğin düşmanları tarafından öğrenilmesiyle zor zamanlar geçiren Hızır Çakırbeyli'nin yardımına eski düşmanı Yaman Korkmaz koşar. Her zaman güçlüden yana olduğu dile getiren Yaman Korkmaz, bu kez tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana yapar.