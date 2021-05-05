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    • Magazin
    • 05.05.2021 07:56
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    • 05.05.2021 07:56
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    Yavuz ayarı verdi kartlar yeni karılıyor! 194. bölüm fragmanı: Hepsi aynı teraneyi okuyup patlayacak

    "Git o Cevdet ağabeyine söyle. Yavuz'un tarafı belli. Biz bu saatten sonra kimseye köpeklik yapmayız. Bir soru sordun, cevap verdim. Senin yorum yapmaya yetkin yok." sözleriyle Volkan'a posta koyduğu sahne Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan yaratan sahnelerden oldu. Yaman ve İshak arasında yapılan yeni ittifak Hızır Reis'in masasına gitti. İshak ve Hızır Çakırbeyli bir anlaşma yaparak Cevdet, Volkan ve ekibini yok etmek üzere mutabık kaldı. İlyas'ın herkes tarafından yanlış anlaşıldığı ve gerçeklerin tek tek ortaya çıktığı bölüm geceye damgasını vurdu. İzleyiciler 194. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler odaklanırken büyük bir savaş başlayacak.

    takvim.com.tr
    EDHO 194. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Yaman'ın kendisine ittifak teklifi yapan Volkan'a "Ölmek isteyen bir adamı tuzağa düşürdünüz, hava atıyorsunuz. İlyas'ı, Haşmet'i, Hızır'ı öldürdünüz de bizim mi haberimiz yok? Yanlış tanımamışsın. O yüzden sizinle değiliz beyler." dediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Tipi'nin ölümü ve İlyas'a atılan iftiralarla ortalık iyice karıştı. Pınar'ı İlyas'ın otele bıraktığını duyan Haşmet Façalı herkesin içinde ona kafa attı. Ancak gerçek Pınar'ın gelmesiyle ortaya çıktı. İlyas'ın aslında masum olması Façalıların yaptıklarının haksız olduğunu gözler önüne serdi. Milyonlarca izleyici şimdi EDHO 194. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı ATV tarafından henüz yayınlanmadı.

    "NAMINI KAYBEDERSEN, HER ŞEYİNİ KAYBEDERSİN"

    Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder.

    HAŞMET FATURAYI İLYAS'A KESİYOR

    Façalılar'dan kız alarak akraba olan Çakırbeyli'ler, Alpaslan'ı ayağa kaldıran Pınar yüzünden gerginlik yaşarlar. İlyas Çakırbeyli, uçağını kaçırdığı için otele götürdüğü Pınar'la olan yakınlaşması ve Pınar'ın küpesinin Ömür'ün eline geçmesiyle evlilikleri tehlikeye sokar. Olaya dahil olan Haşmet Façalı ise faturayı İlyas Çakırbeyli ve ailesine keser.

    YAMAN RESTİ ÇEKTİ

    Façalılarla olan gerginliğin düşmanları tarafından öğrenilmesiyle zor zamanlar geçiren Hızır Çakırbeyli'nin yardımına eski düşmanı Yaman Korkmaz koşar. Her zaman güçlüden yana olduğu dile getiren Yaman Korkmaz, bu kez tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana yapar.

        ALPASLAN EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR

        Yaman Korkmaz ve Yavuz Sincanlı'nın önerisiyle İshak'a yeşil ışık yakan Hızır Çakırbeyli, girdiği savaştan galip çıkmak için görüşür. Sağlığına kavuşan Alpaslan ise düşmanlarına korku salmaya başlar.

        "HOŞÇA KAL KOCA YÜREKLİ DADAŞ!"

        Tipi'nin vedasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı efsane karaktere "Hoşça kal koca yürekli dadaş!" diyerek veda etti. Hep istediği gibi Gönül'ün mezarı başında hayata veda eden Tipi karakterinin ayrılığı izleyicileri sarsan gelişmelerden oldu. Rıdvan, Volkan ve Macit'in oğlunun Sezai aracılığıyla kurduğu plan neticesinde Tipi bile bile ölüme gitti.

        VEDASI ÇOK KONUŞULDU

        Altı sezondur dizinin hikayesinde yer alan ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in vedasıyla ilgili sosyal medyada pek çok yorum yapıldı.

            TİPİ'NİN ACI VEDASI

            Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir.

            Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu hamlesi İlyas'ın evi terk etmesini engelleyemez.
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            Haberler Magazin Yavuz ayarı verdi kartlar yeni karılıyor! EDHO 194. bölüm fragmanı: Hepsi aynı teraneyi okuyup patlayacak