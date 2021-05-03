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    • Magazin
    • 03.05.2021 12:28
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    • 03.05.2021 12:28
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    Yana yakıla pişman olacak! : Sinsi planı dönüp dolaşıp başına kakılıyor

    Kısa sürede cumartesi günlerinin vazgeçilmezi haline gelen dizisinin son bölümü heyecan yarattı. Geçen hafta yayınlanan bölümde Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrendi. Öğrendiği bu gerçeği kanıtlama peşine düşen Şengül yaptıklarıyla herkesi şaşırttı. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düştü. Bu uğurda da herkesin hayatını etkileyecek hamleler yaparak büyük bir felakete neden olmaya devam etti. Bölümün ardından izleyicisiyle buluştu.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı!

    İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Kardeşlerim dizisinde heyecan doruklara çıkmaya devam ediyor ve yaşanan olaylar izleyiciler tarafından heyecanla izleniyor. Son bölümde Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kaldı. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yaptı. Bilindiği üzere bir önceki haftada Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilmişti. Heyecan dolu bölümün ardından Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. İşte Kardeşlerim 12. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler...

    KADİR'İN ZOR KARARI

    "Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…"

    Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar.

    Doruk'un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir. Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer.

        Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.

        Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır.

        Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır.

            İkilinin arası iyice açılır. Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer.

            Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.
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            Haberler Magazin Yana yakıla pişman olacak! Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı: Sinsi planı dönüp dolaşıp başına kakılıyor