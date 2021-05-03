İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Kardeşlerim dizisinde heyecan doruklara çıkmaya devam ediyor ve yaşanan olaylar izleyiciler tarafından heyecanla izleniyor. Son bölümde Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kaldı. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yaptı. Bilindiği üzere bir önceki haftada Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilmişti. Heyecan dolu bölümün ardından Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. İşte Kardeşlerim 12. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler...

KADİR'İN ZOR KARARI

"Neyim olursa ol ama hayal kırıklığım olma, orası çok kalabalık, tanıyamam…"