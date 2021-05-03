Dün akşam 36. bölümüyle izleyicilerini ağırlayan Menajerimi Ara'da dizisinde Feris'in vedası izleyicileri üzen gelişmelerden oldu. Dizide geçen hafta yıllar önce beraber çalıştığı ve Yeşilçam'ın efsane ismi olan çocuk oyuncu Cüneyt'in peşine düşen Peride ise yıllar sonra ona yeni bir proje ayarlamanın mutluluğunu yaşarken Cüneyt'in Peride'den sakladığı büyük sır emektar oyuncunun hayatını tehlikeye soktu. Bölümün ardından izleyiciler Menajerimi Ara 37. bölüm fragmanına odaklandı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
ARZU YENİ KARAKTERE HAZIRLANIYOR
Çınar'ın verdiği metot oyunculuğu tavsiyelerinin ardından, kleptomani hastası bir karaktere hazırlanan Arzu'nun başına hiç beklemediği bir olay gelir.
İLK KEZ SETE ÇIKTI
Karakterin tam olarak ne hissettiğini anlamak için hırsızlık yapan Arzu, Çınar'la beraber nezarethaneye düşerken yardımlarına Ceyda koşar. Polislerden kaçarken çektikleri video sonucu Arzu rolü kapar ve ilk kez sete çıkar.
Set kurallarından ve adabından bihaber olan Arzu'nun yardımına Çınar yetişir. İrem'le çalışmayı kabul eden Barış'ın İrem'e olan öfkesinin sebebi ortaya çıkar.