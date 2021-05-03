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    • Magazin
    • 03.05.2021 10:59
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    • 03.05.2021 10:59
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    Bittim dediği an imdadına yetişiyor! : Tartışma ortalığı karman çorman etti

    Heyecan dolu gelişmelerle izleyici karşısında olan dizisinde dün akşam yine dikkat çeken olaylar peş peşe yaşandı. Son bölümde hiç bilmediği bir alana giren, set kurallarından ve adabından bihaber olan Arzu'nun yardımına tam bittim dediği anda Çınar yetişti. İrem’le çalışmayı kabul eden Barış’ın İrem’e olan öfkesinin sebebi ortaya çıktı. Dicle ve Kıraç bir kez daha karşı karşıya geldi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Kıraç, Dicle’yi ajansta tutmak için yaptıklarını Dicle’nin yüzüne vururken; Dicle ise Barış’ı Kıraç’ın ikna ettiğini öğrenmesiyle yıkıldı. Şimdi geri sayım sürüyor.

    takvim.com.tr
    Menajerimi Ara 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Dün akşam 36. bölümüyle izleyicilerini ağırlayan Menajerimi Ara'da dizisinde Feris'in vedası izleyicileri üzen gelişmelerden oldu. Dizide geçen hafta yıllar önce beraber çalıştığı ve Yeşilçam'ın efsane ismi olan çocuk oyuncu Cüneyt'in peşine düşen Peride ise yıllar sonra ona yeni bir proje ayarlamanın mutluluğunu yaşarken Cüneyt'in Peride'den sakladığı büyük sır emektar oyuncunun hayatını tehlikeye soktu. Bölümün ardından izleyiciler Menajerimi Ara 37. bölüm fragmanına odaklandı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

    ARZU YENİ KARAKTERE HAZIRLANIYOR

    Çınar'ın verdiği metot oyunculuğu tavsiyelerinin ardından, kleptomani hastası bir karaktere hazırlanan Arzu'nun başına hiç beklemediği bir olay gelir.

    İLK KEZ SETE ÇIKTI

    Karakterin tam olarak ne hissettiğini anlamak için hırsızlık yapan Arzu, Çınar'la beraber nezarethaneye düşerken yardımlarına Ceyda koşar. Polislerden kaçarken çektikleri video sonucu Arzu rolü kapar ve ilk kez sete çıkar.

    Set kurallarından ve adabından bihaber olan Arzu'nun yardımına Çınar yetişir. İrem'le çalışmayı kabul eden Barış'ın İrem'e olan öfkesinin sebebi ortaya çıkar.

        Geçmişte yaşadıklarından dolayı İrem'i affedemeyen Barış, İrem ve Dicle'nin yakınlaşmalarından oldukça rahatsızlık duyar. Peride yıllar önce beraber çalıştığı çocuk oyuncu Cüneyt'in peşine düştü.

        Peride yıllar sonra ona yeni bir proje ayarlamanın mutluluğunu yaşarken Cüneyt'in Peride'den sakladığı büyük sır emektar oyuncunun hayatını tehlikeye sokacaktır.

        Aynı tiyatro oyununda yer alan Bâlâ Atabek ve Burcu Altın Deprem'in arasındaki kavga, Dicle ve Kıraç'ı bir kez daha karşı karşıya getirir.

            İkili arasında çıkan tartışma sonucu Kıraç, Dicle'yi ajansta tutmak için yaptıklarını Dicle'nin yüzüne vururken; Dicle ise Barış'ı Kıraç'ın ikna ettiğini öğrenmesiyle yıkılır.

            FERİS'İN VEDASI

            Serkan'ın evlilik teklifiyle ayakları yerden kesilen Feris, Serkan'ın boşanamadığı gerçeğiyle yüzleşmesinin ardından Amerika'dan 6 aylığına gelen teklifi kabul eder ve yerini Dicle'ye bırakır.
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            Haberler Magazin Bittim dediği an imdadına yetişiyor! Menajerimi Ara 37. bölüm fragmanı: Tartışma ortalığı karman çorman etti