Dün akşam 36. bölümüyle izleyicilerini ağırlayan Menajerimi Ara'da dizisinde Feris'in vedası izleyicileri üzen gelişmelerden oldu. Dizide geçen hafta yıllar önce beraber çalıştığı ve Yeşilçam'ın efsane ismi olan çocuk oyuncu Cüneyt'in peşine düşen Peride ise yıllar sonra ona yeni bir proje ayarlamanın mutluluğunu yaşarken Cüneyt'in Peride'den sakladığı büyük sır emektar oyuncunun hayatını tehlikeye soktu. Bölümün ardından izleyiciler Menajerimi Ara 37. bölüm fragmanına odaklandı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ARZU YENİ KARAKTERE HAZIRLANIYOR

Çınar'ın verdiği metot oyunculuğu tavsiyelerinin ardından, kleptomani hastası bir karaktere hazırlanan Arzu'nun başına hiç beklemediği bir olay gelir.