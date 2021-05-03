Maraşlı 16. bölüm izle! ATV dizisi Maraşlı 16. son bölüm izle!

MARAŞLI 16. BÖLÜM İZLE!

Aşağıdaki bağlantıdan Maraşlı 16. bölümü izleyebilirsiniz.

MARAŞLI 16. BÖLÜM İZLEME EKRANI!

MARAŞLI'DA BU HAFTA!

Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır. Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı, Necati'nin büyük planını öğrenebilecek midir?