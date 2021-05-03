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    • Magazin
    • 03.05.2021 20:50
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    • 03.05.2021 20:50
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    ! ATV dizisi !

    ! me ekranı dizi severler tarafından sorgulanıyor. ATV ekranlarında her Pazartesi günü izleyicilerle buluşan Maraşlı dizisinde bu hafta; Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır. Hastanede Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar. İşte Maraşlı 16. bölüm izleme ekranı!

    takvim.com.tr
    Maraşlı 16. bölüm izle! ATV dizisi Maraşlı 16. son bölüm izle!

    Maraşlı 16. bölüm izle! ATV'de her Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşan Maraşlı 16. son bölüm izle! Maraşlı dizisinde heyecan durmaksızın devam ediyor. Temponun hiç düşmediği dizide bu hafta; Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır.

    MARAŞLI 16. BÖLÜM İZLE!

    Aşağıdaki bağlantıdan Maraşlı 16. bölümü izleyebilirsiniz.

    MARAŞLI 16. BÖLÜM İZLEME EKRANI!

    MARAŞLI'DA BU HAFTA!

    Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır. Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı, Necati'nin büyük planını öğrenebilecek midir?

    Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır. Hastanede Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar. Bu sırada hastanede çıkan arbededen yararlanan baba oğul kaçmayı başarırlar. Fakat dışarda Savaş'ın onlara büyük bir sürprizi vardır.

    Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır?
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