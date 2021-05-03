Akıncı'nın gazeteci Nergis'i Büşra Develi herkesi şaşkına çevirdi.
Milyonların kanalı atv ekranlarında seyirci ile buluşan Akıncı sıra dışı hikayesiyle seyircinin beğenisini topladı.
Akıncı dizisinde Nergis karakterine hayat veren güzel oyuncu Büşra Develi başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.
Dizide başrolü paylaştığı başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız ile yakaladıkları uyumla ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Büşra Develi'nin özel hayatı da merak konusu oldu.
Hayranları güzel oyuncu hakkındaki bilgileri merak ederken ortaya çıkanlar ise duyanları şaşkına çevirdi.
İşte Akıncı'nın gazeteci Nergis'i Büşra Develi hakkında daha önce duymadığınız o bilgiler...
BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?
Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Dört kız kardeşlerdir. İlk okul eğitimini İzmit'te alan Büşra Develi ardından ailesi ile birlikte Antalya'ya taşınmıştır. Orta öğrenim ve lise eğitimlerini Antalya'da tamamlamış daha sonra hayalini kurduğu meslek olan oyunculuk için İstanbul'a taşınmıştır.