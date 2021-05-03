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    • Magazin
    • 03.05.2021 21:41
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    • 03.05.2021 21:41
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    mi yapıyor? Sevenlerini üzen haber! yayınlanacak?

    mi yapıyor? Show TV ekranlarının Pazartesi akşamları yayınlanan dizisi yayınlanacak? Çukur dizisini sevenlere kötü haber geldi. Yıllardır dizi severlerin merakla takip ettiği Çukur dizisinin finali için tarih verildi. Peki Çukur final ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Çukur final mi yapıyor? Sevenlerini üzen haber! Çukur final ne zaman yayınlanacak?

    Çukur final mi yapıyor sorusuna dizi takipçileri yanıt arıyor. Çukur dizisi Pazartesi akşamları Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Ancak dizinin takipçilerini üzen haber geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki Çukur final mi yapıyor? Çukur final ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları!

    ÇUKUR FİNAL NE ZAMAN?

    Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 4 sezondur yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur'un bayram öncesi 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği konuşuluyor.

    Çukur'un 4 sezon yayınlanması planlanmıştı.

    ÇUKUR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

    Dizinin oyuncuları daha önceden yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıkladı ancak son gelen bilgilere göre dizinin final haftası ileri bir tarihe alındı.

    Çukur'un Aliço'su olarak tanınan Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceği tarihi ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

    Rıza Kocaoğlu tarafından yapılan açıklamalarda, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadeleri kullanıldı.

        ÇUKUR DİZİSİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER!

        Çukur, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi...

        Ana karakterler
        Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri.

        Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi.
        Vartolu Sadettin / Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.
        Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu.
        Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı.
        Efsun Kent (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı.
        Cumali Koçovalı (Amca) / Halil İbrahim (Müfit Kayacan): İdris Koçovalı'nın ağabeyi.
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