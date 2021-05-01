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    • Magazin
    • 02.05.2021 12:13
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    • 02.05.2021 12:13
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    Vedası an meselesi feci sonla gidecek! Çukurova'da ardı ardına ayrılıklar! Ta en başından beri hikayedeydi

    3. sezon finaline adım adım yaklaşan 'da heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Fenomen dizi Eylül ayında 4. sezonuyla ekranlarda olacak. Çukurova'ya bu sezon pek çok oyuncu veda etti. Önce Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin, ardından Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ve son olarak da Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu diziye veda eden isimler arasında yer aldı. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın başrollerinde yer aldığı dizide izleyicileri çok şaşırtacak bir veda daha yaşanacak. Kuliste konuşulan bilgilere göre, doktor Müjgan karakterine hayat veren 'nın diziye veda edeceği iddia ediliyor.

    takvim.com.tr
    Ünlü oyuncu o diziye veda mı ediyor?

    Adeta yayınlanan her bölümüyle izleyicilerini mest eden ve heyecanın iyice arttığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşananlar heyecanla takip edilmeye devam edilirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Çukurova'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan ayrılıklar dikkat çekmişti. Dizide ilk olarak Hünkar Yaman'ın ardından da Yılmaz'ın ölümü izleyicileri kahretmişti. Çukurova'daki bu vedaların ardından Behice'nin intiharı çok konuşulmuştu. Kulislerde konuşulan son iddialara göre dizide doktor Müjgan karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak. İzleyiciler şimdi bu iddianın gerçek olup olmadığını merak ediyor.

    ÜNLÜ OYUNCU VEDA MI EDİYOR?

    Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini çok şaşırtacak bir veda daha yaşanacak. Kuliste konuşulan bilgilere göre, doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye veda edeceği iddia ediliyor.

    Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz haftalarda çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.

    Ardından diziye sonradan Behice karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu veda etti.

        Behice karakterinin intihar etmesiyle dizideki hikayesi sona erdi.

        MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

        Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

        Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi' eğitimi almıştır.

            Melike İpek Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı.

            Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakteriyle devam etmektedir.
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