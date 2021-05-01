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    • Magazin
    • 01.05.2021 16:57
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    • 01.05.2021 16:57
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    Bunu düşman bile yapmaz artık başkasına! : Masum görünüp sırtından vuracak

    Asya'nın vurulmasıyla heyecanın tavan yaptığı dizisinde gelecek hafta yaşanacak gelişmelerle ortalık iyice birbirine girecek. Sadakatsiz son bölümde Derin'den sonra Asya'nın kaçırılması ve ardından boğuşma sırasında vurulması herkesi şok etmişti. Derin'den sonra Asya'nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşmüş ve Gönül aldığı bir haberle derinden sarsılmıştı. Bugün yayınlanan nda Derin'in gerçekleri sakladığı ve onu Asya'nın kaçırdığını ima etmesi izleyicilere artık pes, bunu düşman bile yapmaz artık başkasına dedirtti. İzleyiciler şimdi gelecek hafta çarşamba gününe odaklandı.

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz 28. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Boğuşma esnasında silahın bir anda ateş almasının hemen ardından yaşanan gelişmeler Sadakatsiz son bölüme damgasını vurmuş ve izleyiciler heyecanla yeni bölümü beklemeye başlamıştı. Gerilim hat safhalara ulaştığı Sadakatsiz'de Asya'nın boğuşma esnasında vurulması herkesi şok etmişti. Derin'den sonra Asya'nın da ortadan kaybolması tanıdıklarının gündemine bomba gibi düştü. Asya'nın ölüp ölmeyeceği izleyiciler için heyecan yaratan gelişmelerden olmuştu. Sadakatsiz 28. bölüm fragmanı bugün yayınlandı. Fragmanda Derin'in Amaçlarını beni kaçırmak değil, öldürmekti. Hayır Asya rehin falan değildi. Elini bile bağlamadılar onun. Beni cezalandırılacak ve öldürecek kişinin Asya olduğunu söylediler." sözleri artık bu kadar olmaz dedirtti.

    GELEN HABERLE SARSILIYOR

    Derin'den sonra Asya'nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşerken, Gönül aldığı bir haberle derinden sarsılır.

    Soruşturmada kaydedilen gelişmeler Asya ve Derin'in bulunması yönünde yeni ipuçları ortaya çıkarırken, Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıdır.

    Asya'yı karşısında bulmak Derin için bir kurtuluş şansı mıdır, yoksa iki kadın arasındaki büyük yüzleşmenin sonuçları beklenmedik bir başka felaketin mi habercisidir?

        Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır.

        Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürsede, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur.

        Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir.

            Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?

            ASYA ÖLECEK Mİ?

            Asya'nın ölüp ölmeyeceği izleyicilerin heyecan yaratan gelişmelerden oldu. Yaşanan vurulma hadisesinin ardından ünlü oyuncu Cansu Dere tarafından canlandırılan Asya karakterinin hikayeye veda edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
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            Haberler Magazin Bunu düşman bile yapmaz artık başkasına! Sadakatsiz 28. bölüm fragmanı: Masum görünüp sırtından vuracak