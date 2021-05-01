Boğuşma esnasında silahın bir anda ateş almasının hemen ardından yaşanan gelişmeler Sadakatsiz son bölüme damgasını vurmuş ve izleyiciler heyecanla yeni bölümü beklemeye başlamıştı. Gerilim hat safhalara ulaştığı Sadakatsiz'de Asya'nın boğuşma esnasında vurulması herkesi şok etmişti. Derin'den sonra Asya'nın da ortadan kaybolması tanıdıklarının gündemine bomba gibi düştü. Asya'nın ölüp ölmeyeceği izleyiciler için heyecan yaratan gelişmelerden olmuştu. Sadakatsiz 28. bölüm fragmanı bugün yayınlandı. Fragmanda Derin'in Amaçlarını beni kaçırmak değil, öldürmekti. Hayır Asya rehin falan değildi. Elini bile bağlamadılar onun. Beni cezalandırılacak ve öldürecek kişinin Asya olduğunu söylediler." sözleri artık bu kadar olmaz dedirtti.

GELEN HABERLE SARSILIYOR

Derin'den sonra Asya'nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşerken, Gönül aldığı bir haberle derinden sarsılır.