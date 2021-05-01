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    • Magazin
    • 01.05.2021 14:32
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    • 01.05.2021 14:32
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    'da Cahit'e kan kusturmuştu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da çok konuşulacak isim

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta izleyicisiyle buluşan 192. bölümünde kadroya dikkat çeken bir isim katıldı. Bu isim ve Kertenkele dizilerinde büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu oldu. Bugüne kadar başta Kurtlar Vadisi olmak üzere pek çok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu dizinin kadrosuna Hızır'ın yeni düşmanı Volkan rolüyle katıldı. Erdinç Gülener, Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı Richard Kane karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Armageddon Timi'nin komutanı olan Richard Kane, Polat Alemdar'ın kurduğu plan neticesinde Abdülhey tarafından öldürülerek hikayeye veda etmişti.

    takvim.com.tr
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da çok konuşulacak isim!

    Ekranlarda reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yine çok konuşulan bir transferle gündeme geldi. Kurtlar Vadisi Pusu'nun Richard Kane'i Erdinç Gülener EDHO'ya dahil oldu. Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta salı günü yayınlanan 192. bölümünde yeni isimler dizinin kadrosuna katıldı. Kurtlar Vadisi'nde Kane karakteriyle tanıdığımız Erdinç Gülener diziye Hızır'ın yeni düşmanı Volkan karakteriyle dahil oldu. Volkan ve Rıdvan ortak bir plan yaparak Tipi'nin ölümüne neden oldu. İzleyiciler şimdi heyecanla gelecek bölümde yaşanacak gelişmeleri beklemeye başladı.

    EDHO'DA ÇOK KONUŞULACAK İSİM

    ATV ekranlarında yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yine bomba bir transfere imza attı.

    Kurtlar Vadisi Pusu ve Kertenkele dizilerinden tanıdığımız Erdinç Gülener dizinin kadrosuna Volkan karakteriyle dahil oldu.

    Erdinç Gülener, Kurtlar Vadisi Pusu'da canlandırdığı Richard Kane karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

        Armageddon Timi'nin komutanı olan Richard Kane, Polat Alemdar'ın kurduğu plan neticesinde Abdülhey tarafından öldürülmüştü.

        ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

        Erdinç Gülener 26 Ocak 1971 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu.

        Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı.

        2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir. Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış, 220. bölümde ölerek diziden ayrılmıştır.

            Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır. Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.

            DİZİ

            Yeni Evli (2007) Payidar
            Canan (2010-2011) Selim
            Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar
            Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Richard Kane (204.Bölüm-220.Bölüm)
            Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal (1.Bölüm-71.Bölüm)
            Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz
            Çukur (2019) Adem Yılmaz
            Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge
            Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2021) Volkan
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