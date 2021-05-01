Ekranlarda reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yine çok konuşulan bir transferle gündeme geldi. Kurtlar Vadisi Pusu'nun Richard Kane'i Erdinç Gülener EDHO'ya dahil oldu. Salı akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta salı günü yayınlanan 192. bölümünde yeni isimler dizinin kadrosuna katıldı. Kurtlar Vadisi'nde Kane karakteriyle tanıdığımız Erdinç Gülener diziye Hızır'ın yeni düşmanı Volkan karakteriyle dahil oldu. Volkan ve Rıdvan ortak bir plan yaparak Tipi'nin ölümüne neden oldu. İzleyiciler şimdi heyecanla gelecek bölümde yaşanacak gelişmeleri beklemeye başladı.

EDHO'DA ÇOK KONUŞULACAK İSİM

ATV ekranlarında yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yine bomba bir transfere imza attı.