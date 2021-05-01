Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini aktaran Kuruluş Osman'da ortalık iyice karışacak. Savcı Bey'in şehadete yürüyüşünün izleyicileri gözyaşlarına boğduğu ve Kayı Obası'nda ağıtlar yakıldığı Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Osman Bey ağabeyinin intikamını almak üzere harekete geçti. Kefereyi tek tek dize getiren Osman Bey, Togay üzerine bir oyun kurarken bölümün ardından Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı. Umur Bey'in "O soysuz Togay'ı hiç beklemediği bir anda vuracağız. Hiç kimseden icazet alacak değiliz." sözleri üzerine Osman Bey "Böyle bir saldırıya asla müsaade etmem. Benim oyunumu bozarsan o vakit mesuliyet benden gider." diyerek açık açık onu tehdit ediyor.

OSMAN BEY'İN MOĞOLLARIN VERGİ TALEBİNE CEVABI AĞIR OLDU

Moğol-Bizans ittifakını parçalamak için Moğollara vergi ödemeyi kabul etmiş gibi görünen Osman Bey, vergiyi almak için Kayı Obası'na gelen Togay'ın nökerini fena benzetti.

Boran ve Göktuğ'un otağa getirdiği elçiyi kabul eden Osman Bey, alplerine altınları getirmeleri talimatını verdi. Moğol elçisinin "İyi zamanında hazır etmişsiniz. Biz gecikmeyi sevmeyiz" sözlerindeki küstahlık beyleri rahatsız ederken Osman Bey istifini bozmadı.