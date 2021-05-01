Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini aktaran Kuruluş Osman'da ortalık iyice karışacak. Savcı Bey'in şehadete yürüyüşünün izleyicileri gözyaşlarına boğduğu ve Kayı Obası'nda ağıtlar yakıldığı Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Osman Bey ağabeyinin intikamını almak üzere harekete geçti. Kefereyi tek tek dize getiren Osman Bey, Togay üzerine bir oyun kurarken bölümün ardından Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı. Umur Bey'in "O soysuz Togay'ı hiç beklemediği bir anda vuracağız. Hiç kimseden icazet alacak değiliz." sözleri üzerine Osman Bey "Böyle bir saldırıya asla müsaade etmem. Benim oyunumu bozarsan o vakit mesuliyet benden gider." diyerek açık açık onu tehdit ediyor.
OSMAN BEY'İN MOĞOLLARIN VERGİ TALEBİNE CEVABI AĞIR OLDU
Moğol-Bizans ittifakını parçalamak için Moğollara vergi ödemeyi kabul etmiş gibi görünen Osman Bey, vergiyi almak için Kayı Obası'na gelen Togay'ın nökerini fena benzetti.
Boran ve Göktuğ'un otağa getirdiği elçiyi kabul eden Osman Bey, alplerine altınları getirmeleri talimatını verdi. Moğol elçisinin "İyi zamanında hazır etmişsiniz. Biz gecikmeyi sevmeyiz" sözlerindeki küstahlık beyleri rahatsız ederken Osman Bey istifini bozmadı.
Osman Bey'in "Togay nasıldır" sorusuna Moğol elçisi "Asilerin baş eğdiğini gördükçe, daha da iyi olmaktadır" cevabını verince ortalık iyice gerildi. Alplerin altınları getirmesi ile Osman Bey, Moğol elçisine şu sözlerle seslendi: "Bu altınlar, dedem Süleyman Şah'ın gazalarındandır. Bunlar da, babam Ertuğrul Gazi'nin gazalarından… Yeğenim Bay Hoca'nın kanıyla yıkanmış altınlardır bunlar da… Ağabeyim Savcı'nın ve nice şehidin kanları vardır bunlarda. Benden bu altınları istersiniz öyle mi?"
Osman Bey'in tavrındaki değişimi fark etmeyen Moğol elçisi, altın sandığına uzandı ama Osman Bey'in tepesine çökmesi ile şoke oldu. Osman Bey, "Türk'ten haraç istemek aslanın avına göz dikmektir!" diyerek küstah Moğol'a haddini bildirdi. Moğol elçisi bileğine sakladığı hançerle Osman Bey'e hamle edince sonunu hazırlamış oldu. Osman Bey, Moğol elçisini Osmanlı tokatı ile tanıştırıp kapı dışarı etti ve şöyle dedi: "Şimdi var Togay'a de ki! Kayı boyu baç ödemez. Çakalın aslandan alacağı haraç işte budur!"
PAPA'NIN AJANI PETRUS GÜNAHLARININ BEDELİNİ BÖYLE ÖDEDİ
Bamsı Bey, Papa'nın ajanı Petrus'tan sakat kalan elinin intikamını aldı. Osman Bey'in Nikola'nın planlarını öğrenmesi için İnegöl Kalesi'ne gönderdiği Simon'un dönmemesi üzerine, Kayı Obası'nda tutsak olan Petrus hayatta kalmak için elindeki son avantajı da kaybetti.
Cerkutay ve Bamsı Bey'in kafesli çadıra gelmesi ile telaşa düşen Petrus, "Osman Bey'in sözü var bunu yapamazsınız" diyerek kendini kurtarmaya çalıştı. Bamsı Bey "Osman Bey'in sözü er sözüdür. Lakin Osman Bey'imiz obamıza hizmetleriniz için seni bağışlayacağını söylemişti. Simon öldü! Beyimin verdiği vazifeyi başaramadı" diyerek Petrus'un iyice telaşlanmasına neden oldu.