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    • Magazin
    • 01.05.2021 12:20
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    • 01.05.2021 12:20
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    ler için iyi gelişme aktarıldı! , , Star, Show seyircisini mutlu edecek haber! Diziler 15 gün süresince...

    lerin koronavirüs nedeniyle tam kapanma sürecinde yayınlanıp yayınlnmayacağı, çekimlerinin devam edip etmeyeceği seyircilerin merak ettiği konulardan birisiydi. , , , , TV8'de bundan sonraki 15 gün boyunca dizilerin yayınlanıp yayınlamayacağını merak eden izleyenler bu sorunun yanıtını araştırıyordu. Bilindiği üzere kanallarda izleyicilerin her hafta saatinde ve gününde takip ettiği diziler ve programlar yayınlanıyor. İzlediği yapımı asla kaçırmayan izleyiciler 17 günlük tam kapanma sürecinde dizi ve programların yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle detaylar belli oldu.

    takvim.com.tr
    Diziler tam kapanma sürecinde yayınlanacak mı?

    Diziler için iyi gelişme aktarıldı! Kanal D, ATV, Star, Show seyircisini mutlu edecek haber! Diziler 15 gün süresince... Hafta içi ve hafta sonu televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve programlar izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. İşten ya da okuldan gelen vatandaşların çoğu ATV, Kanal D, Star TV, TV 8 ve Show TV gibi televizyon kanallarında heyecan yaratan dizileri ve programları gününde ve saatinde kaçırmadan takip ediyor. Bilindiği üzere 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde tam kapanma uygulanacak. İzleyiciler bu süreçte dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta yayımlanan genelgeyle merak edilen sorular yanıt buldu.

    DİZİLER TAM KAPANMA SÜRECİNDE YAYINLANACAK MI?

    İçişleri Bakanlığı genelgesinde gazete, radyo, televizyon, internet yayın kuruluşları ve çalışanları kısıtlamadan muaf tutuldu.

    Bilindiği üzere dizi çalışanları da televizyon sektöründe görev aldıkları için kısıtlamadan muaf olacaklar.

    Böylece televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin yeni bölümleri gününde ve saatinde izleyici karşısında olacak.

        ATV DİZİLERİ

        Maraşlı
        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
        Kuruluş Osman
        Bir Zamanlar Çukurova
        Akıncı
        Kardeşlerim

        SHOW TV DİZİLERİ

        Çukur
        Alev Alev
        Kuzey Yıldızı

        KANAL D DİZİLERİ

        Hekimoğlu
        Sadakatsiz
        Camdaki Kız
        Arka Sokaklar

            TV 8 DİZİLERİ

            Doğduğun Ev Kaderindir
            Kırmızı Oda

            TRT 1 DİZİLERİ

            Uyanış Büyük Selçuklu
            Masumlar Apartmanı
            Benim Adım Melek
            Bir Zamanlar Kıbrıs
            Payitaht Abdülhamid
            Gönül Dağı
            Teşkilat

            STAR TV DİZİLERİ

            Kağıt Ev
            Sefirin Kızı
            Seni Çok Bekledim
            Akrep
            Menajerimi Ara
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            Haberler Magazin Diziler için iyi gelişme aktarıldı! Kanal D, ATV, Star, Show seyircisini mutlu edecek haber! Diziler 15 gün süresince...