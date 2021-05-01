Diziler için iyi gelişme aktarıldı! Kanal D, ATV, Star, Show seyircisini mutlu edecek haber! Diziler 15 gün süresince... Hafta içi ve hafta sonu televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve programlar izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. İşten ya da okuldan gelen vatandaşların çoğu ATV, Kanal D, Star TV, TV 8 ve Show TV gibi televizyon kanallarında heyecan yaratan dizileri ve programları gününde ve saatinde kaçırmadan takip ediyor. Bilindiği üzere 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde tam kapanma uygulanacak. İzleyiciler bu süreçte dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta yayımlanan genelgeyle merak edilen sorular yanıt buldu.

DİZİLER TAM KAPANMA SÜRECİNDE YAYINLANACAK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde gazete, radyo, televizyon, internet yayın kuruluşları ve çalışanları kısıtlamadan muaf tutuldu.