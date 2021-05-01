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    • 01.05.2021 19:30
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    ’dan sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Apar topar hastaneye kaldırılmıştı “Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek”

    Televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan , sosyal medya hesabında sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. “Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek” diyen Altun, sağlık çalışanlarına ve bu süreçte yanında olan sevenlerine teşekkür etti.

    Hakan Altun’dan sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama!

    Televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun, sosyal medya hesabında sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. "Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek" diyen Altun, sağlık çalışanlarına ve bu süreçte yanında olan sevenlerine teşekkür etti.

    Ünlü şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz hafta televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan Altun, yoğun bakımda tutulmuştu.

    3 gün önce hastaneden taburcu olan 48 yaşındaki Hakan Altun, sosyal medya hesabında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Instagram sayfasında açıklamada bulunan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhabalar… 21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum.

        Bu süreçte bizi merak edip, arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım.

        Tüm hastane çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah.

            Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi"

            BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU
            2007 yılında özel bir hastanede 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olan Hakan Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu tümörün alındığı açıklanmıştı.

            Ameliyatını yapan doktor, şunları söylemişti: "Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum"
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