Televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun, sosyal medya hesabında sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. "Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek" diyen Altun, sağlık çalışanlarına ve bu süreçte yanında olan sevenlerine teşekkür etti.
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz hafta televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan Altun, yoğun bakımda tutulmuştu.
3 gün önce hastaneden taburcu olan 48 yaşındaki Hakan Altun, sosyal medya hesabında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.