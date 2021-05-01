Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, cumartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Dizide Asiye karakterine can veren Su Burcu Yazgı Coşkun ile Doruk'u canlandıran Doruk'u Onur Seyit Yaran, başarılı oyunculuklarıyla izleyiciden tam not alıyor.
İki aşığı canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran, oyunculuklarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.
İzleyicilerin yakından takip ettiği ikiliden Su Burcu Yazgı Coşkun, partneriyle verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı.