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    • Magazin
    • 01.05.2021 18:18
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    • 01.05.2021 18:44
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    Asdor iş başında! ’in ’si paylaştı… kayıtsız kalmadı sosyal medya yıkıldı

    ’nin sevilen dizisi her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken dizide karakterine hayat veren , sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Coşkun’un dizideki partneri ise ünlü oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı.

    Kardeşlerim’in sevilen ikilisinden sürpriz paylaşım!

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, cumartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

    Dizide Asiye karakterine can veren Su Burcu Yazgı Coşkun ile Doruk'u canlandıran Doruk'u Onur Seyit Yaran, başarılı oyunculuklarıyla izleyiciden tam not alıyor.

    İki aşığı canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran, oyunculuklarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

    İzleyicilerin yakından takip ettiği ikiliden Su Burcu Yazgı Coşkun, partneriyle verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı.

        Güzel oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmayan Onur Seyit Yaran da Su Burcu Yazgı Coşkun ile verdiği başka bir pozu kendi sayfasında yayınladı.

        İkilinin paylaşımları, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek beğeni rekoru kırdı.

        İşte Kardeşlerim dizisinin başarılı oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ile Onur Seyit Yaran'ın o paylaşımları…
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        Haberler Magazin Asdor iş başında! Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun paylaştı… Onur Seyit Yaran kayıtsız kalmadı sosyal medya yıkıldı