Ebru Şallı, verdiği bir röportajda hakkında bilinmeyenleri anlattı. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Şallı, şöyle konuştu: "Çalışmak, üretmek ve paylaşmak benim vazgeçilmez değerlerim. Genç yaşlarımdan beri iş hayatının içindeyim; sağlığım, enerjim elverdiği sürece de çalışmaya devam edeceğim. Buradaki motivasyonum başarmanın mutluluğunu yaşamak ve paylaşmak. Para işin zaten arkasından gelen bir araç.
Kendine yatırım yapmak bence kendine zaman ayırmakla, yeniliklere açık olmakla, gezmek, görmek ve okumakla, sağlıklı yaşamak ve spor yapmakla olur.
'HEP KADINLAR İÇİN ÇALIŞIYORUM'
Her kadın, her birey kendine yatırım yapmalı. Evet hep kadınlar için çalışıyorum. Erkekler için de bir spor koleksiyonu oluşturmayı düşünüyorum. Erkeklere fazla pilates yaptıramadım, genelde bu spordan kaçınıyorlar.