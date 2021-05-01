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    • Magazin
    • 01.05.2021 23:48
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    • 01.05.2021 23:48
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    bilinmeyenlerini anlattı! Formunun ve güzelliğinin tüm sırları bir bir açıkladı

    bilinmeyenlerini anlattı! Formunun ve güzelliğinin tüm sırları bir bir açıkladı… ile mutlu bir evlilik sürdüren eski manken Ebru Şallı, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Uzun bir süredir eğitmenliği yapan Şallı, formunun ve güzelliğinin tüm sırları okuyucularla paylaştı. 44 yaşındaki deneyimli mankenin açıklamaları kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar…

    Ebru Şallı bilinmeyenlerini anlattı!

    Ebru Şallı, verdiği bir röportajda hakkında bilinmeyenleri anlattı. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Şallı, şöyle konuştu: "Çalışmak, üretmek ve paylaşmak benim vazgeçilmez değerlerim. Genç yaşlarımdan beri iş hayatının içindeyim; sağlığım, enerjim elverdiği sürece de çalışmaya devam edeceğim. Buradaki motivasyonum başarmanın mutluluğunu yaşamak ve paylaşmak. Para işin zaten arkasından gelen bir araç.

    Kendine yatırım yapmak bence kendine zaman ayırmakla, yeniliklere açık olmakla, gezmek, görmek ve okumakla, sağlıklı yaşamak ve spor yapmakla olur.

    'HEP KADINLAR İÇİN ÇALIŞIYORUM'
    Her kadın, her birey kendine yatırım yapmalı. Evet hep kadınlar için çalışıyorum. Erkekler için de bir spor koleksiyonu oluşturmayı düşünüyorum. Erkeklere fazla pilates yaptıramadım, genelde bu spordan kaçınıyorlar.

        'PİLATES BEDENİ VE RUHU BESLER'
        Pilates bedeni ve ruhu besler. Doğru nefes terapisiyle hem kilo verme konusunda hem de mental açıdan yıllardır çok iyi sonuçlar alıyoruz. Pilates'le birlikte kardiyo öneririm herkese. Özellikle kilo vermek isteyenler için yürüyüşün yanında Pilates'in gerekli olduğunu belirtmeliyim"

        GÜNLÜK RUTİNİNİ ANLATTI!
        Günlük rutininden de bahseden Şallı, sözlerine şöyle devam etti: "Güne erken başlarım. Haftanın 5 günü, 1 saat spor yaparım. İnsanlar tüm günümü spor yaparak geçirdiğimi düşünüyor, ama böyle değil. Sporun fazlası da zararlı. Spor sonrası işe vakit ayırırım, toplantılarım, çekimlerim oluyor… Ayrıca evimde mutfakta zaman geçirmeyi severim. Yemek yaparım. Açık havada yürüyüş severim. Genelde yoğun geçer benim günlerim.

        Sebze ve bakliyat ağırlıklı besleniyorum. Çorbasız günüm geçmez. Şahane çorbalar yaparım. Vejetaryen olduğum için zaten belli başlı gıdaları tüketebiliyorum. Bol su ve her gün yeşil çay içerim. Güzellik çayından detoksa, uyku çayından enerji çayına kadar her türlü çayı tüketirim. Asla et yemem ve asitli içecekler içmem.

            Sağlıklı yaşam tabii ki aile içi ilişkilerimize ve dostluklarımıza, iş ilişkilerimize kadar her şeyimize olumlu yönde etki eder. İkili ilişkilerde de doğrudan pozitif etkisi olduğunu söyleyebilirim. Sağlıklı yaşayan bir insanın iç huzuru vardır, uyku düzeni vardır, stres oranı azdır ve bu da ikili ilişkilere büyük katkı sağlar"

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            Haberler Magazin Ebru Şallı bilinmeyenlerini anlattı! Formunun ve güzelliğinin tüm sırları bir bir açıkladı