Ebru Şallı, verdiği bir röportajda hakkında bilinmeyenleri anlattı. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Şallı, şöyle konuştu: "Çalışmak, üretmek ve paylaşmak benim vazgeçilmez değerlerim. Genç yaşlarımdan beri iş hayatının içindeyim; sağlığım, enerjim elverdiği sürece de çalışmaya devam edeceğim. Buradaki motivasyonum başarmanın mutluluğunu yaşamak ve paylaşmak. Para işin zaten arkasından gelen bir araç.